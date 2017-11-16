Венгер не считает «Арсенал» аутсайдером в матче с «Тоттенхэмом»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэмом», которая состоится 18 ноября в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

«Является ли „Тоттенхэм“ фаворитом этого матча? Нет. У „шпор“ хорошая команда, но нам по силам их обыграть, что мы и хотим сделать.

Мы не боимся. Намерены нивелировать сильные стороны соперника и в то же время воспользоваться своими козырями. Это хорошая возможность показать, что мы сильнее. Итоги будем подводить в конце сезона. Главным образом мы хотим проверить свой потенциал».

«Арсеналу» в матче с «Тоттенхэмом» не поможет нападающий Оливье Жиру.

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