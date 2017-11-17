Вальверде: «Гризманн в „Барселоне“? В будущем будет видно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде предпочел уйти от ответа на вопрос о нападающем «Атлетико» Антуане Гризманне - действительно ли каталонцы планируют в будущем подписать француза?

«Гризманн - отличный игрок. Сейчас его будущее много обсуждают, но в моем распоряжение лишь игроки „Барселоны“. В будущем будет видно.

Порой работникам СМИ удается предугадать переходы, а потом они заявляют: „Я же вам говорил!“

Трансферы в январе? Мы всегда открыты возможностям, как и все клубы. Мы довольны имеющимися у нас игроками, но и отрицать возможность трансферов не будем».

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