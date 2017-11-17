Гвардиола: «Фернандиньо - лучший игрок в мире на своей позиции. Один из лучших»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника команды Фернандиньо:

«Фернандиньо все время играет за нас, он необычайно важный игрок для „Сити“.

Он может сыграть на 10 позициях. Для нас это основополагающий футболист, и я рад, что у меня в распоряжении есть такой игрок.

Лучший ли он игрок в мире на своей позиции? Да, в данный момент в этом не приходится сомневаться. Один из лучших».

Ранее Фернандиньо намекнул на то, что продлит контракт с «Манчестер Сити».

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