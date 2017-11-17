Конте: «„Челси“ должен побеждать в каждом матче, если хочет догнать „Ман Сити“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте уверен, что его команде нельзя терять очки, если «синие» намерены навязать конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство:

«„Манчестер Сити“ сейчас играет очень хорошо. Если хотим догнать их, то должны побеждать в каждом матче. Чтобы попытаться побороться за титул, важно побеждать и не терять очки.

Я переживал еще летом, ведь „горожане“ здорово поработали не только на поле, но и за его пределами. „Ман Сити“ по силам побороться за победу во всех турнирах».

Ранее Конте дал понять, что в данный момент не готов оставить лондонский клуб и возглавить сборную Италии.

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