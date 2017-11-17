Зидан - о возможном переходе Неймара в «Реал»: «Кто знает?»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможность перехода нападающего ПСЖ Неймара в мадридский клуб.

«Неймар - действительно хороший футболист, это правда. В моем распоряжении также собраны хорошие игроки. Я могу работать и фокусировать свое внимание исключительно на них. Что касается будущего, то кто знает?» - сказал Зидан.

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