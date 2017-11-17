Конте: «Возглавить сборную Италии? Такой расклад видится крайне маловероятным»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что в данный момент не готов оставить лондонский клуб и возглавить сборную Италии, хотя на родине специалиста этого хотят многие:

«Честно говоря, сейчас такое развитие событий видится крайне маловероятным. Ходит много слухов, но считаю, что Федерации футбола Италии нужно взять время, чтобы принять лучшее решение.

Это не лучший момент в истории итальянского футбола, страны, ведь непопадание на чемпионат мира - это катастрофа. Вы все прекрасно знаете, насколько важен футбол в Италии. Но это случилось, поэтому сейчас Федерация должна принять правильное решение».

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