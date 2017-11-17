Симеоне: «„Реал“ - лучший клуб мира»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом».

«Нам предстоит сыграть с лучшей командой планеты, кем в своем время была „Барселона“. „Реал“ выиграл две Лиги чемпионов подряд. Это потрясающий результат. Мне довелось принять участие во многих дерби. Не думаю, что предстоящий матч будет существенно отличаться от предыдущих игр», - сказал Симеоне.

Ранее сообщалось, что к игре с «Атлетико» должен быть готов полузащитник «Реала» Лука Модрич.

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