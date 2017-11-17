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Симеоне: «„Реал“ - лучший клуб мира»

сегодня, 19:57
АтлетикоАтлетико-:-РеалРеалЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом».

«Нам предстоит сыграть с лучшей командой планеты, кем в своем время была „Барселона“. „Реал“ выиграл две Лиги чемпионов подряд. Это потрясающий результат. Мне довелось принять участие во многих дерби. Не думаю, что предстоящий матч будет существенно отличаться от предыдущих игр», - сказал Симеоне.

Ранее сообщалось, что к игре с «Атлетико» должен быть готов полузащитник «Реала» Лука Модрич.

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Все комментарии
TypXXI
сегодня в 20:31
Посредственный тренер. И понимание футбола у него тоже посредственное...
P.S.
1. Барселона была лучшей командой.
2. Барселона остается лучшей командой
3. Барселона будет лучшей командой.
ману дель мораль
сегодня в 20:29
Симеоне глаголит истину. А тех кто осмеливается встать на её путь, в итоге остаются наказанными жизнью....
Барса - тому яркий пример.
Великий Князь
сегодня в 20:26
    вячеслав остапенко
    сегодня в 20:26
    Это было давно а сейчас многие клубы могут победить и Спартак в том числе
    Charismatic ответил Великий Князь
    сегодня в 20:24
    Великий Князь:
    И правильно, только недалёкий может считать месилону лучшим клубом.
      Великий Князь ответил Charismatic
      сегодня в 20:23
      Charismatic:
      Сказал бы Симеоне что Барса лучший клуб мира - ты бы полил его помоями и причислил к физрукам, которые не разбираются в футболе))
        Charismatic ответил bexxx
        сегодня в 20:20
        bexxx:
        Молодец симеоне правду сказал
        Сказал бы Симеоне что Барса лучший клуб мира - ты бы полил его помоями и причислил к физрукам, которые не разбираются в футболе))
        Гус Пойет
        сегодня в 20:13
        Без базара
        bexxx
        сегодня в 20:03
        Молодец симеоне правду сказал
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