Виалли: «Кейн находится на одном уровне с Роналду»

Легендарный нападающий «Челси» Джанлука Виалли прокомментировал игру нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в текущем сезоне.

«Кейн на сегодняшний день является одним из лучших форвардов в мире. Он силен и техничен. Думаю, что на данный момент Кейн игрок мирового уровня наряду с Левандовски, Суаресом, Игуаином, Роналду, и, возможно, Икарди», - сказал Виалли.

Ранее бывший футболист сборной Англии Джеффри Херст назвал Кейна лучшим нападающим в мире.

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