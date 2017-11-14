Херст: «Кейн - лучший нападающий в мире»

Бывший футболист сборной Англии Джеффри Херст заявил, что считает нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна лучшим форвардом в мире.
«Кейн набрал превосходную форму. Во всем мире вы больше не найдете такого нападающего как он. Он просто летает на поле, это невероятно. Харри - фантастический игрок, лучший в мире на своей позиции. Он забивает голы с любой точки на поле, обеими ногами, находясь даже в тяжелом положении, - далеко не каждый форвард способен на такое».
Ранее ходили слухи, что Харри Кейн может перейти в «Реал».
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Пусть поиграет года три на таком уровне а потом будем сравнивать?
Сезон 14/15 - Кейн забил 21 гол в АПЛ.
Сезон 15/16 - Кейн забил 25 голов в АПЛ.
Сезон 16/17 - Кейн забил 29 голов в АПЛ.
Этот сезон - Кейн забил 8 голов в 10 турах АПЛ.
Эта статистика за 3 сезона, беги сравнивать...
Пусть поиграет года три на таком уровне а потом будем сравнивать?
Сезон 14/15 - Кейн забил 21 гол в АПЛ.
Сезон 15/16 - Кейн забил 25 голов в АПЛ.
Сезон 16/17 - Кейн забил 29 голов в АПЛ.
Этот сезон - Кейн забил 8 голов в 10 турах АПЛ.
Эта статистика за 3 сезона, беги сравнивать...