Херст: «Кейн - лучший нападающий в мире»

Бывший футболист сборной Англии Джеффри Херст заявил, что считает нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна лучшим форвардом в мире.



«Кейн набрал превосходную форму. Во всем мире вы больше не найдете такого нападающего как он. Он просто летает на поле, это невероятно. Харри - фантастический игрок, лучший в мире на своей позиции. Он забивает голы с любой точки на поле, обеими ногами, находясь даже в тяжелом положении, - далеко не каждый форвард способен на такое».



Ранее ходили слухи, что Харри Кейн может перейти в «Реал».

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