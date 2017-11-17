Симеоне: «„Реал“ собрал у себя всех лучших игроков из испанских клубов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не только хвалит «Реал», но и отмечает, что «сливочные» пользуются своим изначально более выгодным финансовым положением:

«„Реал“ собрал состав из лучших игроков всех испанских клубов. Конечно, это дает результат, ведь остальные клубы не имеют шанса заполучить столь перспективных футболистов. „Реал“ собрал у себя всех самых талантливых игроков, но и футболисты эти, нужно отдать им должное, классно проявляют себя».

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