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Роналду: «Люди смотрят на меня как на того, кто обязан забивать всё время»

сегодня, 20:44

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что ему не по нраву критика в его адрес из-за низкой результативности португальца в текущем сезоне:

«Я не согласен с тем, что люди говорят обо мне. Они не знают разницы между плохой игрой, нормальной игрой и отсутствием голов. На меня смотрят как на машину по забиванию голов, как на того, кто обязан забивать все время. А на мою игру даже не смотрят, меня судят лишь по количеству забитых голов.

Я принимаю критику, но не согласен с ней. Поэтому предпочитаю не слышать и не читать то, что говорят и пишут обо мне. Но принять эту критику я должен. Я ведь не могу изменить мир».

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Все комментарии
cska1234
сегодня в 21:45
Если он сам позиционирует себя как особенного, то глупо удивляться тому, что от него требуют особенной игры. Как он там сказал на суде ? Это потому что я Роналду ?
Gianfranco Zola
сегодня в 21:42
Бадр: Роналду смотрит на меня как на того, кто обязан забивать всё время.
Фата лист
сегодня в 21:40
Так Роналду всегда и был машиной для забивания голов, разве нет?
M.S. ответил волгoдoн
сегодня в 21:37
волгoдoн:
Смотрю на Кристину,как на распиаренного 50а.Не более.
Ты говоришь о Роналду больше, чем о своём любимом клубе, значит признаёшь его величие сам того не понимая.
Zayac_65
сегодня в 21:34
Судя по зарплате, забивать и забивать. ...))
Санчо Панса
сегодня в 21:29
Все верно, Рон! Сосредоточься на своей игре, но и не забывай про команду. А о своих хейтерах можешь думать только во время победы и триумфа)
Borusik1975
сегодня в 21:26
Принимает критику хоть и несогласен )))
У него всегда нелады с умом были )
No problem ответил starche
сегодня в 21:22
starche:
Старость уже опустила планку...............
    starche ответил No problem
    сегодня в 21:15
    No problem:
    Планку завысил ты сам, тебе и решать,опускать ее или держать на уровне. Критика дело левых,но мешает думать и жить. Знаем одно,оно будет тебя преследовать и после того как повесишь бурки на гвоздь... нечего было начинать,теперь уж....
    Старость уже опустила планку...............
    starche
    сегодня в 21:14
    Уже не смотрят.
    ermak6448
    сегодня в 21:09
    Ну, а как без Гола или Голевого паса ...
    Алексей Коротеев
    сегодня в 21:07
    За такие бабки ты должен забивать и всё время и даже между всёвремени , и во время завтрака с обедом и ужином ,и во время сна ! Даже в туалете, парочку за посещение !!! ))))
    League1
    сегодня в 21:06
    Да, Роналду, ты сам так высоко поднял эту планку.
    И теперь все и всегда ждут от тебя много голов.
    жменя семечек
    сегодня в 21:05
    иногда и на людей полезно забивать )
    Footlife
    сегодня в 21:02
    При всём уважении к Роналду, очень жаль, но кроме его феерических голов, смотреть больше не на что:( Не тот что раньше в плане индивидуальности...
    Barça Mes Que Un Club
    сегодня в 21:00
    Ты не когда больше, не забьешь.
    eaguar
    сегодня в 20:54
    Так радуй ЛЮДЕЙ голами , и почаще .
    No problem ответил sir-5
    сегодня в 20:53
    sir-5:
    Я лично смотрю на него как на многодетного "папу-маму"-одиночку.
    ...а ведь есть нелЮди,
    которые бросают своих родных детей помирать в одноразовых целофанах,
    где то в септиках не по далеких...
    No problem
    сегодня в 20:50
    Планку завысил ты сам,
    тебе и решать,опускать ее или держать на уровне.
    Критика дело левых,но мешает думать и жить.
    Знаем одно,оно будет тебя преследовать и после того как повесишь бурки на гвоздь...
    нечего было начинать,теперь уж....
    sir-5
    сегодня в 20:49
    Я лично смотрю на него как на многодетного "папу-маму"-одиночку.
    волгoдoн
    сегодня в 20:46
    Смотрю на Кристину,как на распиаренного 50а.Не более.
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