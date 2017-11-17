Роналду: «Люди смотрят на меня как на того, кто обязан забивать всё время»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду признался, что ему не по нраву критика в его адрес из-за низкой результативности португальца в текущем сезоне:

«Я не согласен с тем, что люди говорят обо мне. Они не знают разницы между плохой игрой, нормальной игрой и отсутствием голов. На меня смотрят как на машину по забиванию голов, как на того, кто обязан забивать все время. А на мою игру даже не смотрят, меня судят лишь по количеству забитых голов.

Я принимаю критику, но не согласен с ней. Поэтому предпочитаю не слышать и не читать то, что говорят и пишут обо мне. Но принять эту критику я должен. Я ведь не могу изменить мир».

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