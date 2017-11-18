Глава МИД Мексики: «Уверен, что Россия отлично проведет мундиаль»

Глава МИД Мексики Луис Видегарай Касо поделился ожиданиями перед предстоящим чемпионатом мира 2018, который пройдет в России.



«Уверен, что такая сильная страна, как Россия, отлично проведет мундиаль. На переговорах с Лавровым мы говорили о том, как будет организовано пребывание в России мексиканских болельщиков. Без сомнения, очень много болельщиков приедет особенно в период группового отбора, а мы надеемся, что наша команда пройдет дальше».



Напомним, что недавно компания Adidas представила форму, в которой сборная Мексики сыграет на чемпионате мира в России в 2018 году.

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