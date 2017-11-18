Бенатиа: «Буффон нашёл в себе силы поздравить меня с выходом сборной Марокко на мундиаль»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.4 3.5 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.3 3.95 1.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2.1 3.45 3.4
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.12 9.5 18.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.22 3.4 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.45 4.5 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.6 2.9 3.05
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.25 3.5 3.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.2 3.2 3.2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.97 3.15 3.9
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Бенатиа: «Буффон нашёл в себе силы поздравить меня с выходом сборной Марокко на мундиаль»

сегодня, 00:10

Защитник «Ювентуса» и сборной Марокко Мехди Бенатиа поделился эмоциями от выхода своей национальной команды на чемпионат мира и рассказал о том, как его поздравлял одноклубник Джанлуиджи Буффон:

«К сожалению, последние 20 лет марокканцы смотрели чемпионаты мира по телевизору, но теперь мы пробились на мундиаль и гордимся этим.

Когда я вернулся в расположение „Ювентуса“, то увидел нашего капитана Джанлуиджи Буффона. Он был очень рад за меня, и мне было дико приятно, ведь я знал, что для него лично и для всех итальянцев это было непростое время.

Я тоже был разочарован непопаданием сборной Италии на чемпионат мира, но Буффон нашел в себе силы поздравить меня. „Ювентус“ - это семья, я очень рад этому».

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Все комментарии
Roman Borovikov
сегодня в 00:21
Просто он один из лучших людей в футболе)
alex074
сегодня в 00:20
Буффон-мужик и всегда остается человеком, не смотря на обстоятельства вокруг. Это моё мнение, основанное на всех новостях СМИ о нём.
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