Бенатиа: «Буффон нашёл в себе силы поздравить меня с выходом сборной Марокко на мундиаль»

Защитник «Ювентуса» и сборной Марокко Мехди Бенатиа поделился эмоциями от выхода своей национальной команды на чемпионат мира и рассказал о том, как его поздравлял одноклубник Джанлуиджи Буффон:

«К сожалению, последние 20 лет марокканцы смотрели чемпионаты мира по телевизору, но теперь мы пробились на мундиаль и гордимся этим.

Когда я вернулся в расположение „Ювентуса“, то увидел нашего капитана Джанлуиджи Буффона. Он был очень рад за меня, и мне было дико приятно, ведь я знал, что для него лично и для всех итальянцев это было непростое время.

Я тоже был разочарован непопаданием сборной Италии на чемпионат мира, но Буффон нашел в себе силы поздравить меня. „Ювентус“ - это семья, я очень рад этому».

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