Тадич: «Игра с „Ливерпулем“ будет сложной, но мы попытаемся сделать все возможное»

Полузащитник «Саутгемптона» Душан Тадич поделился мыслями накануне матча 12-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».



«Приятно играть с большими клубами, подобные матчи могут многому научить команду. Игра с „Ливерпулем“ будет тяжелой, они всегда нацелены на ворота и пытаются забить гол из любой позиции. Однако мы в ответ попытаемся сделать все возможное. „Саутгемптон“ ждет непростой сезон, но в конце концов мы увидим чего сумели добиться».



Напомним, что недавно Душана Тадича на полгода лишили водительских прав.

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