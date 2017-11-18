Бенитес: «„Ньюкасл“ планирует взять в матче с „Манчестер Юнайтед“ 3 очка»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил, что «сороки» не намерены «парковать автобус» в матче 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:

«Мы планируем взять в предстоящем матче 3 очка. Знаем, что сделать это будет очень сложно, ведь мы будем играть против очень хорошей команды, забивающей много голов. Пропускает же соперник не очень часто.

Чтобы победить, нужно забивать, а это значит, что необходимо атаковать. Хотим ли атаковать весь матч? Конечно, мы бы хотели этого, но, пожалуй, нам это не под силу».

Ранее мы сообщали, что защитник Маркос Рохо, хавбек Поль Погба и нападающий Златан Ибрагимович имеют шанс помочь МЮ в матче с «Ньюкаслом».

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