Моуриньо: «Ибрагимович и Лукаку могут составить связку в нападении МЮ. Легко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал восстановление от травмы нападающего Златана Ибрагимовича. «Особенный» считает, что швед сможет составить пару форварду Ромелу Лукаку в атаке «красных дьяволов».

«Златан и Ромелу легко могут составить связку в нападении. Хорошие игроки могут играть вместе. Легко.

Ибрагимович полностью восстановился, но нельзя ожидать, что он будет играть по 90 минут или в нескольких матчах подряд, как он делал это на протяжении всей карьеры. Ему нужно время, чтобы вернуться на свой уровень, набрать форму, обрести уверенность».

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