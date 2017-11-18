Аллегри: «Буффон и Барцальи с „Сампдорией“ не сыграют. Они ещё не отошли от разочарования»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил о том, что голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Андреа Барцальи не помогут команде в матче 13-го тура Серии А против «Сампдории». Судя по всему, оба игрока еще не полностью пришли в себя после непопадания сборной Италии на чемпионат мира, после чего футболисты завершили свои международные карьеры.

«Буффон и Барцальи завтра не сыграют. Они в порядке, но еще не отошли от разочарования. Однако жизнь продолжается, они это преодолеют.

Пьянич и Куадрадо готовы сыграть. Завтра решим, использовать их или нет».

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