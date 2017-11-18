Ватцке: «Обамеянг не обладает исключительными правами в „Боруссии“ - вы сами это увидели»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что нападающий клуба Пьер-Эмерик Обамеянг уже отбыл наказание за нарушение режима:

«В команде должны быть правила. Решение не включать Обамеянга в заявку на матч со „Штутгартом“ было принято Петером Бошем, и мы полностью поддержали его.

Тем не менее, Оба остается отличным парнем. Во вторник он снова будет играть. Однако никакими исключительными правами он в клубе не обладает - вы сами это увидели».

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