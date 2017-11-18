Фарфан: «Сборная Перу не зазнаётся, но знает, на что способна»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, чей гол в противостоянии с Новой Зеландией вывел сборную Перу на чемпионат мира, считает, что его национальной команде по силам пошуметь на мундиале:

«Мы обязаны были выиграть любой ценой. Команда настроилась на все сто. Давление было колоссальное, ведь это, по сути, был финальный матч, но мы сконцентрировались, и все сложилось, как надо. Наша победа – подарок всем перуанцам, которые столько лет ждали этого успеха. Лучшее еще впереди. Наша команда не зазнается, но знает, на что способна».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте