Квальярелла: «Я не заслужил того, как со мной обошлись в „Ювентусе“»

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла поделился опытом выступлений за «Ювентус».



«Мне не понравился „Ювентус“. Неаполитанские болельщики видели меня предателем, из-за того, что я перешел в туринский клуб. Это были тяжелые годы, возможно, мне нужно было выбрать другой путь карьеры. Однажды за несколько дней до закрытия трансферного окна, я сказал, что не уйду из клуба. В ответ на это Антонио Конте мне заявил: „Тогда ты последний в списке нападающих“. Я не заслуживал подобного отношения к себе».



Ранее Фабио Квальярелла признался, что хотел бы закончить карьеру в «Сампдории».

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