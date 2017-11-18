Гвардиола: «Мы не дали „Лестеру“ ничего сделать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестером» (2:0).

«„Лестер“ - непростой соперник. Против них сложно защищаться, но мы все сделали хорошо. За 90 минут игры мы ничего не дали им организовать возле наших ворот. Я доволен, как играла моя команда, темп игры был на высоком уровне», - сказал Гвардиола.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте