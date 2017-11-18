«Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 25’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.1 3.47 3.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 3:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 3:1 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
  • Главные новости
  • Все новости
20:53
«Рубин» поделил очки с «Арсеналом»0
19:50
«Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»15
19:50
Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»11
19:18
«Бавария» разгромила «Аугсбург»8
18:59
У Глушакова - ушиб колена41
20:55
Классон: «„Краснодар“ должен был использовать ту же тактику, что и сборная Швеции»0
20:51
«Кубань» обыграла «Тюмень»0
20:50
ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери3
20:39
Промес: «Сегодня была очень важная игра для того, чтобы подняться в таблице»7
20:35
Клопп: «„Ливерпуль“ мог забить больше»1
20:34
Рейнгольд: «„Спартак“ – эталон! Многие команды сейчас задрожали»13
20:27
Тавеккио: «В провале сборной Италии виноват Вентура»0
20:27
Гвардиола: «Мы не дали „Лестеру“ ничего сделать»2
20:24
«Химки» уверенно обыграли «Томь»0
20:04
«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»46
19:59
«Халл Сити» не удержал победу над «Ипсвичем»11
19:29
Промес обошел Кураньи в списке самых забивных легионеров чемпионатов России31
19:21
«Байер» и «РБ Лейпциг» завершили матч результативной ничьей2
18:48
Шалимов: «Счет не по игре»44
18:44
Каррера: «„Спартак“ будет бороться до конца, посмотрим, что произойдет в мае»25
18:42
Салихамиджич подтвердил интерес «Баварии» к Гризманну2
18:40
Маркович: «СКА нужно меньше пропускать»3
18:34
Глушаков получил травму в преддверии матча с «Марибором» в Лиге чемпионов17
18:28
Бэйл: «Коулмэн — потрясающий менеджер. Я желаю ему удачи»1
18:26
«Спартак» на выезде громит «Краснодар»415

«Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд

сегодня, 19:51
Лестер СитиЛестер Сити0 : 2Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» был сильнее «Лестера» и одержал очередную победу.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер Сити» – «Манчестер Сити» – 0:2 (0:1)
Голы:  Жезус 45, Де Брюйне 49.

«Лестер Сити»:  Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра (Окадзаки 83), Грей, Олбрайтон (Ихеаначо 67), Марез (Слимани 83), Варди
Главный тренер: Клод Пюэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Стоунз (Мангала 31), Делф, Фернандиньо, Д. Сильва, Стерлинг (Б. Силва 84), Де Брюйне (Гюндоган 89), Сане, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Компани 3, Магуайр 83.

Судья: Скотт Грэм.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Арсенал» справился с «Тоттенхэмом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери
Сегодня, 20:50 3
«Барселона» одержала дежурную победу над «Леганесом»
Сегодня, 20:04 46
«Халл Сити» не удержал победу над «Ипсвичем»
Сегодня, 19:59 11
«Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»
Сегодня, 19:50 15
Мората и Азар разбили «Вест Бромвич»
Сегодня, 19:50 11
«Байер» и «РБ Лейпциг» завершили матч результативной ничьей
Сегодня, 19:21 2
Обсудить
Все комментарии
azkan
сегодня в 20:51
Рекорд конечно может быть, но еще рано говорить о чемпионстве.
Но первый гол красиво разыграли!
Шуnя771
сегодня в 20:40
Кто пусть и не остановит, но ...подножку поставить надо!))
Цесаревна ответил Apsny
сегодня в 20:36
Apsny:
Неплохо так).
ты как всегда красноречив мой друг)
пеле-70 ответил sihafazatron
сегодня в 20:31
sihafazatron:
с каждой победой мс все меньше и меньше тут появляются хейтеры со своими "скоро мс посыпится....лысый физрук....в прошлом году также стартовали".
    Санчо Панса
    сегодня в 20:26
    С очередной победой, горожане! Создается впечатление, что только они сами могут себя лишить чемпионства в АПЛ. Но это конечно же не так)
    loko7
    сегодня в 20:23
    Гвардиола нащупал игру.
    starche
    сегодня в 20:19
    Семимильными шагами к чемпионству, оно неотвратимо!
    Igo0rek ответил dzvinka
    сегодня в 20:16
    dzvinka:
    ДеБрюйн положил очередной красавец гол. Но на всех зарубежных послематчевых ток-шоу говорят что была красная игроку МС вначале матча за фол последней надежды. матч не смотрел.
    Я сам удивился, что не дели красную. В теории можно подтянуть то, что Уокер был практически на одной линии с Варди и мог как-нибудь остановить. Но красная карточка выглядела логичным решением.
    dzvinka
    сегодня в 20:15
    ДеБрюйн положил очередной красавец гол. Но на всех зарубежных послематчевых ток-шоу говорят что была красная игроку МС вначале матча за фол последней надежды.
    матч не смотрел.
    neomessi ответил ceret
    сегодня в 20:10
    ceret:
    Только ПСЖ остановит МС
    В командной игре МС сломает псж. Поверь мне.
    Одно слово румын
    сегодня в 20:09
    Мощно
    Марк Аврелий
    сегодня в 20:09
    В этом году они чемпионство не упустят.
    Lionel Messi-10
    сегодня в 20:07
    Лучший клуб Англии
    BARCAWORLD
    сегодня в 20:04
    Апл пал перед Каталонией!
    David Villa7 ответил sihafazatron
    сегодня в 20:04
    sihafazatron:
    и я о том же, один после травмы, а другой привозит постоянно)
    Я надеюсь что Стоунз пару дней отдохнет и на поле, а то только форму набрал. Надеюсь ничего серьезного
    ceret
    сегодня в 20:04
    Только ПСЖ остановит МС
    sihafazatron
    сегодня в 20:03
    с каждой победой мс все меньше и меньше тут появляются хейтеры со своими "скоро мс посыпится....лысый физрук....в прошлом году также стартовали".
    AktobeBarca
    сегодня в 20:02
    С победой! Сити в ударе
    sihafazatron ответил David Villa7
    сегодня в 20:01
    David Villa7:
    Да уж. С этим сложно поспорить, сам молился чтобы не привезли, оба цз сегодня без игровой практики
    и я о том же, один после травмы, а другой привозит постоянно)
    ошалевший
    сегодня в 20:00
    глянул минут 15,комментатор комментировал де брюйне,мане чуть не запорол момент после не самого лучшего паса де брюйне,а этот микрофоноговоритель чуть не кончил там,удар шикарный,но разыграли каряво
    David Villa7 ответил sihafazatron
    сегодня в 19:59
    sihafazatron:
    приятно удивлен,что выиграли в сухую. и это с таким центром обороны. Стоунзу здоровья!
    Да уж. С этим сложно поспорить, сам молился чтобы не привезли, оба цз сегодня без игровой практики
    koke90
    сегодня в 19:59
    а где тот подц, который уверял всех, что МС сдуется в этом матче?
    Russiаnhammer ответил sihafazatron
    сегодня в 19:58
    sihafazatron:
    приятно удивлен,что выиграли в сухую. и это с таким центром обороны. Стоунзу здоровья!
    Приятно,что у Сити есть преданные болелы.Всем по заслугам.Настало твое время)
    sihafazatron
    сегодня в 19:57
    приятно удивлен,что выиграли в сухую. и это с таким центром обороны.
    Стоунзу здоровья!
    Гнойный
    сегодня в 19:56
    Очень легкая победа, было у Лестера пару хороших моментов, но игра была полностью под контролем горожан
    Apsny
    сегодня в 19:55
    Неплохо так).
    Russiаnhammer
    сегодня в 19:55
    Молодцы! С победой!
    Igo0rek
    сегодня в 19:55
    Шестнадцатая победа подряд! Гол Де Брёйне просто великолепный!

    Шишанутый, ты реально стал символом Манчестер Сити. Шестнадцать матчей подряд, предрекаешь нам поражения и мы все шестнадцать выигрываем.

    Манчестер Сити 16 - 0 Шишанутый
    ermak6448
    сегодня в 19:54
    С Победой МС !!!
    FILL3286
    сегодня в 19:54
    На классе!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100