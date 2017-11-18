«Манчестер Сити» одержал десятую победу в АПЛ подряд

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» был сильнее «Лестера» и одержал очередную победу.

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер Сити» – «Манчестер Сити» – 0:2 (0:1)

Голы: Жезус 45, Де Брюйне 49.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра (Окадзаки 83), Грей, Олбрайтон (Ихеаначо 67), Марез (Слимани 83), Варди

Главный тренер: Клод Пюэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Стоунз (Мангала 31), Делф, Фернандиньо, Д. Сильва, Стерлинг (Б. Силва 84), Де Брюйне (Гюндоган 89), Сане, Жезус.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Компани 3, Магуайр 83.

Судья: Скотт Грэм.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Арсенал» справился с «Тоттенхэмом».

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