Почеттино: «Против „Тоттенхэма“ сыграли детали»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино огорчен после поражения от «Арсенала», но командой остался доволен:

«Игра был равной, если учитывать удары в створ, мимо ворот и процент владения. Я разочарован, ведь команда отдала много сил. Против нас сыграли детали, победить оказалось сложно. Но нашим выступлением я доволен.

Граниту Джака нужно было давать вторую желтую карточку. Мелкие детали имеют большое значение, именно поэтому порой чувствуешь себя разочарованно.

Харри Кейн и Деле Алли неплохо справлялись, но я решил их заменить за 15 минут до конца матча. Не было смысла рисковать. Под занавес встречи, впрочем, у нас были шансы забить».

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