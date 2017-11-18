Озил: «Сегодня „Арсенал“ намеревался отдать все силы. Мы верили в себя»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил очень доволен победой над «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ:

«На поле я думаю о себе и о команде, стараюсь отдать всё. Сегодня мы намеревались отдать все силы и верили в себя.

Мне очень понравилась игра Александра Ляказетта и Алексиса Санчеса. У нас талантливый состав, а они очень опасны. Сегодня Алексис продемонстрировал свои навыки, я очень за него рад.

Наша защита стала более надежной и компактной при Мустафи».

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