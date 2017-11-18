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«Милан» — вторая команда после «Беневенто», ни разу за тайм не побывавшая в чужой штрафной

вчера, 23:59
НаполиНаполи2 : 1МиланМиланМатч завершен

В матче 13-го тура Серии А с «Наполи» «Милан» отличился достижением со знаком минус. Неаполитанцы зажали своего соперника так, что «россонери» ни разу за первый тайм не прикоснулись к мячу в чужой штрафной площади.

В этом сезоне чемпионата Италии лишь «Беневенто» за целый тайм не побывал у ворот оппонента — в матчах с «Ювентусом» и «Наполи». Отметим, что «Беневенто» по-прежнему остается без очков после 12 туров сезона.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 01:18
Виликий Милан вернулся!
А всего-то стоило купить человек 15.
•BLACK WOLF•
сегодня в 01:18
Судя по игре у Милана была задача подержать мяч, хоть в своей штрафной, что они и пытались делать, но к сожалению ничего это не дало, кроме ошибок в обороне.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:16
Ужас!
Deuced
сегодня в 00:44
не думаю что в Монтелле одном дело, слабо играет вся команда
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:42
Вот вам и возрождение великого Милана... Вот вам и капитализм.. Горстка неучей получает огромные деньги, чтоб не коснуться ни разу мяча там, где положено. Раскулачить и раздать сиротам, крестьянам и беднякам.
Gorbuncov
сегодня в 00:39
Достойно)
борька
сегодня в 00:28
Они там ,ничего не забыли
VIPded
сегодня в 00:28
Это ужас какой-то... Монтелла только вьюхи давать и может... (((
dzvinka
сегодня в 00:24
распечатайте и вышлите Монтелле на Рождество, когда будет сидеть у камина после увольнения, и вспоминать свою миланскую боевую "славу")))
Obdulio Varela
сегодня в 00:07
Жесть
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