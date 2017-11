«Милан» — вторая команда после «Беневенто», ни разу за тайм не побывавшая в чужой штрафной

В матче 13-го тура Серии А с «Наполи» «Милан» отличился достижением со знаком минус. Неаполитанцы зажали своего соперника так, что «россонери» ни разу за первый тайм не прикоснулись к мячу в чужой штрафной площади.

В этом сезоне чемпионата Италии лишь «Беневенто» за целый тайм не побывал у ворот оппонента — в матчах с «Ювентусом» и «Наполи». Отметим, что «Беневенто» по-прежнему остается без очков после 12 туров сезона.

