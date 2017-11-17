До конца сезона Буффон может побить еще два рекорда Серии А

В Италии подсчитали, на какие еще рекорды может замахнуться голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который намерен завершить карьеру грядущим летом.

Буффону осталось провести 21 игру в чемпионате Италии, чтобы побить рекорд Паоло Мальдини по количеству проведенных матчей в Серии А. Для этого у вратаря будет в распоряжении 26 туров.

Также Буффон за свою карьеру 8 раз выигрывал Скудетто (официально). Столько же на счету у таких игроков прошлого, как Вирджинио Розетта, Джованни Феррари и Беппе Фурино. Очередной чемпионский титул позволит голкиперу стать единоличным лидером в данной категории.

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