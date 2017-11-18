Хайнкес одержал 500-ю победу в Бундеслиге как игрок и как тренер

В 12-м туре Бундеслиги «Бавария» взяла верх над «Аугсбургом», это уже 500-я победа Юппа Хайнкеса в чемпионате Германии, учитывая его игровое прошлое и тренерское настоящее. Чтобы достигнуть такого показателя, специалисту потребовалось 1016 матчей. Впрочем, наставник «Баварии» не придает большого значения этому достижению:

«Не могу сказать, что это достижение ничего для меня не значит, иначе совру. Это выдающийся показатель, но я сосредоточен на матче и на сопернике. Не особо думаю о таких юбилеях.

В игру было тяжело влиться, оппонент сыграл структурированно. Если бы мы не сыграли с полной самоотдачей и крайне внимательно, то не одержали бы победу».

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