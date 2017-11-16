871 матч, 31 счастливчик. Цифры и рекорды отбора ЧМ-2018

«Соккер.ру» подобрал любопытную цифирь, которая поможет нам разобраться, кто есть кто в отборе ЧМ-2018. Команды, игроки и зрители – все подкинули циферок в топку!

Общая статистика

208 сборных. Впервые в истории заявки для участия в отборочном турнире подали все члены ФИФА. Россия не входит в это число – страна-хозяйка получила пропуск на чемпионат мира автоматически. Правда, стартовали в отборе только 206 команд, так как Зимбабве дисквалифицировали из-за несоблюдения условий контракта бывшего тренера, а членство Индонезии в ФИФА оказалось приостановлено, так как государственные органы вмешались в работу местной федерации.

31 команда из 206 – только 15% сборных, принявших участие в квалификации, добились конечной цели и пробились на мундиаль. Путевки распределись следующим образом между конфедерациями: Европа – 14 (включая Россию), Южная Америка – 5, Азия – 5 (включая Австралию, выступающую в азиатской конфедерации), Африка – 5, Северная и Центральная Америка – 3, Океания – 0 (Новая Зеландия не использовала свой половинчатый шанс, проиграв в межконтинентальных стыках Перу).

871 матч в общей сложности пришлось провести, чтобы определить всех участников чемпионата мира. Первый квалификационный матч ЧМ-2018 состоялся 12 марта 2015 года, в нем сборная Восточного Тимора переиграла команду Монголии со счетом 4:1. Через пять дней монголы первыми из 206 команд лишились шансов сыграть на чемпионате мира. Последний 871-й матч состоялся сегодня ранним утром по московскому времени. Обыграв новозеландцев, сборная Перу стала последней командой, завоевавшей путевку на мундиаль.

2456 голов забито во всех матчах отборочного турнира. В среднем выходит по 2.8 гола на игру. Просто примите к сведению.

2965 желтых и 148 красных карточек показано футболистам в 871 матче отборочного цикла. Такова дисциплинарная статистика.

15:0 – самая крупная победа в рамках отбора ЧМ-2018. С таким счетом Катар переиграл Бутан на ранней стадии азиатской квалификации.

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Команды

22 матча отбора – самый долгий маршрут на чемпионат мира, его прошла Австралия. А если еще учесть, сколько «соккеруз» налетали – сначала в азиатские страны, а напоследок в Гондурас, то не остается сомнений, чей путь в Россию получился самым трудным и ухабистым. Итак, австралийцы провели 8 встреч во втором квалификационном раунде АФК, потом еще 10 встреч в третьем раунде, а затем в двухматчевых противостояниях выясняли отношения с Сирией и Гондурасом.

7 матчей отбора – а это самые короткие маршруты к путевке в Россию. Их прошли Нигерия и Египет. То есть фактически эти сборные, конечно, провели по 8 матчей, но последние встречи для нигерийцев и египтян стали формальностью, можно было хоть детей выставлять или представителей других видов спорта. Представьте только, в три раза меньше матчей, чем у неугомонной Австралии, а итог тот же!

51 гол забила сборная Австралии. Зато большое количество поединков позволило «соккеруз» завоевать звание самой результативной команды отборочного цикла. Больше полтинника голов – круто! Впрочем, в среднем выражении это всего лишь 2.3 гола за игру, что уже не впечатляет, в отличие от показателей сборных Германии и Бельгии, которые колотили мячи в бешеном темпе – по 4.3 гола за игру у этих европейских сборных.

10 из 10. Сборная Германии выиграла все отборочные матчи! Действующие чемпионы мира выступили безупречно, одержав 10 побед в 10 встречах. Достижение, которое невозможно превзойти, максимум – повторить.

1 гол пропустила сборная Марокко – самая «сухая» команда отбора. Примечательно, что марокканцы получили пробоину во втором квалификационном раунде, где соперничали с Экваториальной Гвинеей (2:0; 0:1). На групповой стадии, где соперниками «атласских львов» были сборные Кот-д’Ивуара, Габона и Мали – не последние команды Африки, подопечные Эрве Ренара не пропустили ни разу в шести матчах! Таким образом, у Марокко 7 «сухарей» в 8 отборочных матчах.

53 мяча побывало в воротах сборной Бутана, это команда с самой дырявой обороной. Соперникам этой команды потребовалось 10 матчей, чтобы разменять вторую полусотню. В европейском отборе за те же 10 встреч Сан-Марино пропустило 51 раз, а Гибралтар – 47.

Игроки

16 голов – результат трех лучших бомбардиров отборочного цикла. Роберт Левандовски (Польша), Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия) и Ахмед Халил (ОАЭ) вне конкуренции. Выделяется в этой тройке, конечно же, форвард сборной Польши и «Баварии». Роберт уложился за наименьшее число встреч – 10, в то время как парням из азиатской конфедерации потребовалось 14 и 17 матчей. Ну, и не надо объяснять, у кого противники были серьезнее. Результат Левандовски опирается на роскошную реализацию моментов, ведь поляку понадобилось всего лишь 33 удара, чтобы забить 16 голов, то есть 48.5% его ударов оборачивались голами. Дивная эффективность!

1740 минут – максимальное время «полета» в отборе ЧМ-2018 для одного футболиста. Рекордный результат принадлежит сирийскому голкиперу Ибрахиму Альма, однако в Россию он не приедет. Разве что в качестве туриста.

7.4 удара за игру – показатель самого бьющего игрока отборочного цикла. Вы уже наверняка догадались, что речь идет о Криштиану Роналду. Забил португалец 15 мячей в 9 матчах после 66 ударов. Реализация – 23%. В два раза ниже, чем у Левандовски. С эффективностью Роберта и количеством ударов Криштиану можно было наколотить 32 гола.

121 передача за игру – чаще пасовать просто невозможно! В еще одной номинации отметился другой футболист «Реала» - Тони Кроос, который выполняет космическое количеством передач в каждом матче, при этом не забывает и о точности.

70 минут на красную карточку – нет равных мальтийскому грубияну! Джонатан Каруана принял участие в двух матчах европейского отбора против Шотландии и Литвы. В обоих случаях бородатый защитник выходил в стартовом составе и удалялся по ходу второго тайма.

Альтернативный чемпионат мира

Посещаемость

87 258 человек – максимальная аудитория матча в отборе ЧМ-2018. Столько зрителей присутствовали на трибунах «Уэмбли» во время поединка между сборными Англии и Шотландии 11 ноября 2016 года. Англичане своих соседей разбили 3:0.

460 зрителей присутствовало на матче европейской квалификации между Гибралтаром и Грецией. Это минимальная зафиксированная аудитория на матчах завершившегося отборочного цикла.