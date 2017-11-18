Промес обошел Кураньи в списке самых забивных легионеров чемпионатов России

Голландский футболист «Спартака» Квинси Промес отметился голом в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и вышел на 6-е место в списке лучших иностранных голеадоров чемпионатов России.

Этот гол стал для Промеса 51-м, игрок обошел по этому показателю бывшего нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи.

Выше располагаются Халк (55 голов), Веллитон (57), Сейду Думбия (66), Данни (68) и Вагнер Лав, забивший за ЦСКА 85 голов.

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