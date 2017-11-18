Промес обошел Кураньи в списке самых забивных легионеров чемпионатов России

Голландский футболист «Спартака» Квинси Промес отметился голом в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и вышел на 6-е место в списке лучших иностранных голеадоров чемпионатов России.
Этот гол стал для Промеса 51-м, игрок обошел по этому показателю бывшего нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи.
Выше располагаются Халк (55 голов), Веллитон (57), Сейду Думбия (66), Данни (68) и Вагнер Лав, забивший за ЦСКА 85 голов.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Оставайся до лета,пожалуйста.
Ведь тебе ещё нужно подержать над головой Кубок России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оставайся до лета,пожалуйста.
Ведь тебе ещё нужно подержать над головой Кубок России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Он просто на камазе едет, а танки грязи не боятся.
Он просто на камазе едет, а танки грязи не боятся.