Промес обошел Кураньи в списке самых забивных легионеров чемпионатов России

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 25’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
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Промес обошел Кураньи в списке самых забивных легионеров чемпионатов России

сегодня, 19:29
КраснодарКраснодар1 : 4СпартакСпартакМатч завершен

Голландский футболист «Спартака» Квинси Промес отметился голом в матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и вышел на 6-е место в списке лучших иностранных голеадоров чемпионатов России.

Этот гол стал для Промеса 51-м, игрок обошел по этому показателю бывшего нападающего московского «Динамо» Кевина Кураньи.

Выше располагаются Халк (55 голов), Веллитон (57), Сейду Думбия (66), Данни (68) и Вагнер Лав, забивший за ЦСКА 85 голов.

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Все комментарии
DRDR_SaSa
сегодня в 20:46
Данни обойдёт точно. А вот до Любви еще пару сезонов.
Footbolista ответил Литейный 4
сегодня в 20:43
Литейный 4:
Лучше в Китае на первых ролях, чем скамейка в глубоком английском запасе!
Если ты о Халке, то не думаю, что он был бы в Англии в глубоком запасе...другой вопрос деньги...даже в Англии на первых ролях меньше, чем в Китае...
ziborock
сегодня в 20:36
Вагнер кстати тоже свои 85 мячей за коней 9 лет забивал, так что статистика Промеса впечатляет!
TihonAlt
сегодня в 20:34
Догнать и перегнать!
ziborock ответил Литейный 4
сегодня в 20:32
Литейный 4:
Лучше в Китае на первых ролях, чем скамейка в глубоком английском запасе!
Скажи лучше Новосельцеву, что лучше играть в Ростове, нежели скамейка в Зените)))
Санчо Панса
сегодня в 20:28
Отличный футболист, что сказать! Явно же что в Спартаке он надолго не задержится)
Шуnя771
сегодня в 20:17
Промес виртуоз мяча, играет как Зинченко на гитаре))
Zivs
сегодня в 20:16
Есть куда дальше двигаться! Только вперед!
starche
сегодня в 20:13
Промес очень хорош.
112910415
сегодня в 20:10
а ведь ещё не вечер!
Footbolista ответил serh62
сегодня в 20:10
serh62:
до клуба Федотова, вашему антохе....имя то какое...как до свинарника.....
А ваш Витя...вообще в другую сторону идет...видимо в сторону конюшни...
papic337
сегодня в 20:10
Так держать Квинси!
Литейный 4 ответил ошалевший
сегодня в 20:05
ошалевший:
и уж точно не в китай
Лучше в Китае на первых ролях, чем скамейка в глубоком английском запасе!
serh62
сегодня в 20:04
до клуба Федотова, вашему антохе....имя то какое...как до свинарника.....
ошалевший ответил Литейный 4
сегодня в 20:03
Литейный 4:
Весной свалит ваш Антоха, если не зимой!
и уж точно не в китай
ziborock
сегодня в 20:02
Полузащитник за 3 года забил всего на 4 мяча меньше нежели хваленый нападающий Халк за 4!!!
RDeanW ответил Беренгар
сегодня в 20:01
Беренгар:
Антоха ага, русский парень который упал в бочку со смолой
в бочку со смолой - это не в бачок с помоями)
RDeanW
сегодня в 20:00
веллитон, думбия, вагнер и кураньи - сразу мимо, ибо форварды
данни тоже отсекаем, ибо сыграл раза в 3 (навскидку) больше матчей
остается невероятный халк

халк: 8017 минут на поле в рамках рфпл, 55 голов, 36 голевых
промес: 8607 минут на поле, 51 гол, 24 голевых

тут, конечно, разница есть. но халк - это халк. хотя...

зенит в этих сезонах забил 235 мячей. спартак же после покупки промеса отличился 165 раз. т.е промес принял непосредственное участие в 45% голов своей команды, тогда как халк - "лишь" в 39%. делайте выводы)
FILL3286
сегодня в 19:57
Всех обгоним)!
KURUM
сегодня в 19:54
Халка и Веллитона превзойдет, дальше уедет в Европу..
Литейный 4
сегодня в 19:52
Весной свалит ваш Антоха, если не зимой!
AntiherQ1488 ответил Беренгар
сегодня в 19:51
Беренгар:
Антоха ага, русский парень который упал в бочку со смолой
Ты ***, его зовут Квинси Антон Промес.
AntiherQ1488
сегодня в 19:50
Так это он только хлопнул из пердива клуб, толи еще будет))
vashinin
сегодня в 19:46
Антоха, Вперед!
Colonist
сегодня в 19:45
Антоха молодец!!!
vka1970
сегодня в 19:41
Квинси просто не заметил стоп сигналов у впереди идущих и снёс всех к такой то женщине.
Он просто на камазе едет, а танки грязи не боятся.
Влад Богатырёв
сегодня в 19:38
Халк - полунападающий.
Веллитон - центральный нап.
Думбия - централный нап.
Данни - полузащитник.
Вагнер Лав - центральный нап.
Антоха - полузащитник.
Кураньи - нап.

Так, что из полузащитников Антоха второй.)))
Вот только Данни играл не только за Зенит)))
Russiаnhammer
сегодня в 19:37
Если бензиновый проект так и продолжит покупать матчи,то этот поросенок всех превзойдет.
BP
сегодня в 19:35
Молодец, Антошка!
Беренгар ответил spartak kursk
сегодня в 19:35
spartak kursk:
Спасибо,Антоха за игру. Оставайся до лета,пожалуйста. Ведь тебе ещё нужно подержать над головой Кубок России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Антоха ага, русский парень который упал в бочку со смолой
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