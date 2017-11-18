«Кубань» обыграла «Тюмень»

«Кубань» одержала победу над «Тюменью» в матче 24-го тура первенства ФНЛ.
Краснодар, стадион «Кубань»
«Кубань» - «Тюмень» 3:1 (0:0)
Голы: Завезен 57, Завезен 59, Марков 83.
«Кубань»: Дюпин, Байрыев, Бугаев, Марков, Смирнов, Гай, Коновалов, Завезен, Лобкарев, Маляров, Обухов (Нурисов 65).
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Тюмень»: Обухов, Маслов, Гузь, Саламатов, Павленко, Чудин, Лешонок, Шляпкин, Чуканов, Ставпец, Юсупов.
Главный тренер: Владимир Маминов.
Предупреждения: Завезен 36, Коновалов 41.
Судья: Игорь Федотов.
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