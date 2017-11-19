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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2»

сегодня, 14:54
ТамбовТамбов3 : 1Зенит-2Зенит-2Матч завершен

В поединке 24-го тура ФНЛ «Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2». В другом матче тура «Динамо СПб» одолело «Луч-Энергию» и остальные результаты 24-го тура ФНЛ.

Химки. Стадион «Новые Химки»​

«Тамбов» – «Зенит-2» – 3:1 (3:1)
Голы: Гультяев 13, Шевчук 24, Шляков 31, Сиротов 36.

«Тамбов»: Смирнов, Гультяев, Быстров, Горбатюк (Михалев 87), Шляков, Дутов, Скворцов (Игнатович 66), Мурнин, Шевчук (Рыжков 69), Чернышов (Трусевич 78), Часовских.
Главный тренер: Андрей Талалаев.

«Зенит-2»: Кизеев, Карпов, Зуев, Каккоев, Пенчиков, Запрягаев (Иванов 67), Сиротов, Плетнев (Андреев 61), Богаев, Камышев (Лесовой 80), Прудников (Некрасов 69).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.

Предупреждения: Быстров 37, Каккоев 54, Игнатович 72, Рыжков 75, .

Судья: Лаша Верулидзе.

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