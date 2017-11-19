В поединке 24-го тура ФНЛ «Тамбов» одержал победу над «Зенитом-2». В другом матче тура «Динамо СПб» одолело «Луч-Энергию» и остальные результаты 24-го тура ФНЛ.
Химки. Стадион «Новые Химки»
«Тамбов» – «Зенит-2» – 3:1 (3:1)
Голы: Гультяев 13, Шевчук 24, Шляков 31, Сиротов 36.
«Тамбов»: Смирнов, Гультяев, Быстров, Горбатюк (Михалев 87), Шляков, Дутов, Скворцов (Игнатович 66), Мурнин, Шевчук (Рыжков 69), Чернышов (Трусевич 78), Часовских.
Главный тренер: Андрей Талалаев.
«Зенит-2»: Кизеев, Карпов, Зуев, Каккоев, Пенчиков, Запрягаев (Иванов 67), Сиротов, Плетнев (Андреев 61), Богаев, Камышев (Лесовой 80), Прудников (Некрасов 69).
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
Предупреждения: Быстров 37, Каккоев 54, Игнатович 72, Рыжков 75, .
Судья: Лаша Верулидзе.
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