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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Ростов» - «Амкар»: стартовые составы

сегодня, 15:27
РостовРостов0 : 0АмкарАмкарИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром». В другом матче тура «Уфа» одолела «Урал».

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Байрамян, Зуев, Думбия, Бухаров, Дядюн.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Шаваев, Гащенков, Салугин, Прокофьев, Бодул.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Vladimir808
сегодня в 16:37
Калачев в основе, это- сила!
Вперед- Ростов!!! Только победа!!!
Igo0rek
сегодня в 16:06
Вперед Амкар!
Морозовский
сегодня в 16:04
Нужна только победа! Валиться дальше некуда! Удачи "Ростову"!
sir-5
сегодня в 15:54
"Стенка на стенку",в прямом и переносном смыслах.
Barcelona_Rostov
сегодня в 15:43
удачи Ростову!!Пора уже побеждать!
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