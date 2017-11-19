«Ростов» - «Амкар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Амкаром». В другом матче тура «Уфа» одолела «Урал».
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Байрамян, Зуев, Думбия, Бухаров, Дядюн.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Шаваев, Гащенков, Салугин, Прокофьев, Бодул.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Вперед- Ростов!!! Только победа!!!
Вперед- Ростов!!! Только победа!!!