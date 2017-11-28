Комбаров: «После удара Ригони меня как будто парализовало»

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28 ноября 2017, 21:52

Защитник «Спартака» рассказал о своей травме, которую ему нанес игрок «Зенита» во вчерашнем матче между командами (3:1). Из-за повреждения Комбаров выбыл до января.

«Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел – так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб – уже хорошо. Перелом ребра – терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами – не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята когда подбежали, они тоже за это испугались.

Сразу после столкновения не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: „Язык, язык!“. Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог – как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. „У меня все нормально, только не трогайте сейчас, – говорю. – Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться“».