Комбаров: «После удара Ригони меня как будто парализовало»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своей травме, которую ему нанес игрок «Зенита» Эмилиано Ригони во вчерашнем матче между командами (3:1). Из-за повреждения Комбаров выбыл до января.
«Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел – так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб – уже хорошо. Перелом ребра – терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами – не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята когда подбежали, они тоже за это испугались.
Сразу после столкновения не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: „Язык, язык!“. Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог – как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. „У меня все нормально, только не трогайте сейчас, – говорю. – Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться“».
По-своему ты тоже прав, если встать на твою точку зрения. Но если разбирать только сам случай, а не последствия, то придется отбросить также и те страхи Комбарова, которые он тут так красочно описал. А если отбросить страхи Комбарова, то тогда и возмущений в комментариях было бы на порядок меньше.
По-своему ты тоже прав, если встать на твою точку зрения. Но если разбирать только сам случай, а не последствия, то придется отбросить также и те страхи Комбарова, которые он тут так красочно описал. А если отбросить страхи Комбарова, то тогда и возмущений в комментариях было бы на порядок меньше.
п.с. До сих пор помню, как Ким этого Комбарова на газон уложил. Как щенка. Чемпион по кикбоксингу тоже мне.
п.с. До сих пор помню, как Ким этого Комбарова на газон уложил. Как щенка. Чемпион по кикбоксингу тоже мне.
Сегодня 23:55
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
1. Лунев в своей травме не виноват.
2. Лунев получил по голове, а у Комбарова только ребро сломано. Это медицинские факты, а не впечатления Комбарова. Так вот, если отталкиваться от медицинских фактов, то травма Лунева намного опаснее. Мозги это немного более важный орган, чем ребро. Так, для справки.
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1, От вас я и не ожидал другого ответа.
2, Лунёв получил по голове, Комбаров по спине - разницы нет. И Лунёв мог бы остаться инвалидом и Комбаров.
Сейчас можно всякое сказать про медицинские факты. Но мы разбираем не последствия случая а сам случай. Лунёв лежал на газоне и не мог двигаться и Комбаров лежал и не мог двигаться. Оба случая - опасны для жизни.
Сегодня 23:55
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
1. Лунев в своей травме не виноват.
2. Лунев получил по голове, а у Комбарова только ребро сломано. Это медицинские факты, а не впечатления Комбарова. Так вот, если отталкиваться от медицинских фактов, то травма Лунева намного опаснее. Мозги это немного более важный орган, чем ребро. Так, для справки.
-------------------------------------------------------------------------
1, От вас я и не ожидал другого ответа.
2, Лунёв получил по голове, Комбаров по спине - разницы нет. И Лунёв мог бы остаться инвалидом и Комбаров.
Сейчас можно всякое сказать про медицинские факты. Но мы разбираем не последствия случая а сам случай. Лунёв лежал на газоне и не мог двигаться и Комбаров лежал и не мог двигаться. Оба случая - опасны для жизни.
Но, какое воспитание у быдлоаргоса? Сломал ребро человеку и... нормально.
Зато смешно видеть как все до одного аргонавты от малейшего тычка в любую часть тела сразу за лицо хватаются и на газон валятся как подкошенные.
Не знаю насколько эпизод был "игровым". Но надо быть на всю голову конченным, чтобы начать прыгать за четыре метра за мячом во вратаря и обязательно колено выставлять. Он серьезно рассчитывал добраться до мяча в этом моменте? Да ладно!
Если бы не Комбаров, этот удод сломал бы Селихова.
Но, какое воспитание у быдлоаргоса? Сломал ребро человеку и... нормально.
Зато смешно видеть как все до одного аргонавты от малейшего тычка в любую часть тела сразу за лицо хватаются и на газон валятся как подкошенные.
Не знаю насколько эпизод был "игровым". Но надо быть на всю голову конченным, чтобы начать прыгать за четыре метра за мячом во вратаря и обязательно колено выставлять. Он серьезно рассчитывал добраться до мяча в этом моменте? Да ладно!
Если бы не Комбаров, этот удод сломал бы Селихова.
2. Лунев получил по голове, а у Комбарова только ребро сломано. Это медицинские факты, а не впечатления Комбарова. Так вот, если отталкиваться от медицинских фактов, то травма Лунева намного опаснее. Мозги это немного более важный орган, чем ребро. Так, для справки.
2. Лунев получил по голове, а у Комбарова только ребро сломано. Это медицинские факты, а не впечатления Комбарова. Так вот, если отталкиваться от медицинских фактов, то травма Лунева намного опаснее. Мозги это немного более важный орган, чем ребро. Так, для справки.