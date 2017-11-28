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Комбаров: «После удара Ригони меня как будто парализовало»

28 ноября 2017, 21:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своей травме, которую ему нанес игрок «Зенита» Эмилиано Ригони во вчерашнем матче между командами (3:1). Из-за повреждения Комбаров выбыл до января.

«Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел – так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине. Испугался, подумал: ладно, если только ушиб – уже хорошо. Перелом ребра – терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами – не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята когда подбежали, они тоже за это испугались.

Сразу после столкновения не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: „Язык, язык!“. Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог – как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно. Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. „У меня все нормально, только не трогайте сейчас, – говорю. – Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться“».

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответ Kyon (раскрыть)
01 декабря 2017 в 09:15
    nikolah
    nikolah ответ Footbolista (раскрыть)
    30 ноября 2017 в 12:05
    да есть такое,поэтому и надо было раньше удалять,там было за что )
    Kyon
    Kyon ответ Nikola45 (раскрыть)
    30 ноября 2017 в 09:56
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответ Colonist (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 23:05
      Посмотри внимательно на фото к статье "Спартак" заново учится бороться" или видео, где Глушаков поздравляет Манчини с днем рождения. Они сделаны через 10 минут после окончания матча. Улыбающийся и кричащий Комбаров на них выглядит абсолютно счастливым и здоровым. Как-то не похоже на человека со сломанным ребром (10 минут назад). А Ригони в него влетел вовсе не коленом, а задницей (видно на повторах), и без всякого умысла.
      Colonist
      Colonist
      29 ноября 2017 в 13:25, ред.
      И после этого бакланы и лошадки будут утверждать, что Димка симулировал?
      Footbolista
      Footbolista ответ nikolah (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 13:18
      Не стал...но Фернандо потом удалил...когда не было серьезного фола...))
      nikolah
      nikolah ответ Footbolista (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 11:44
      судья не стал убивать интригу
      nikolah
      nikolah ответ V V S (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 11:44
      не коленом он шёл,смотри повтор,боком влетел
      Мясо69
      Мясо69
      29 ноября 2017 в 11:40
      Да Ригони по-ходу совсем охренел...
      ABir
      ABir
      29 ноября 2017 в 09:25
      Когда будет заседание КДК о дисквалификации Ригони на 5 матчей за умышленное нанесение травмы игроку сборной России, как когда-то Велиитону за столкновение с Акинфиевым.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      29 ноября 2017 в 08:59
      Вот такие вот неприятные для болельщиков Спартака подробности...Здоровья и скорейшего выздоровления, Дмитрий! И забудь о сборной России)
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ mat73 (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 08:09
      Ригони заслуживает наказания.(
      Vladimir808
      Vladimir808
      29 ноября 2017 в 08:07
      Камбарову здоровья!!!
      mat73
      mat73
      29 ноября 2017 в 08:06
      Необходимо дисквалифицировать сборную аргентинских симулянтов и грубиянов!
      alexxxi
      alexxxi
      29 ноября 2017 в 06:45
      Аргентинцы почувствовали силу Газпрома, можно калечить соперника.
      mihaluch
      mihaluch
      29 ноября 2017 в 05:15
      Надо играть как Дзюба, и травм ни у кого не будет.
      Zak11
      Zak11
      29 ноября 2017 в 03:41
      Какая борьба?? Ну какая борьба? Селихов первый на мяче уже был, Комбаров чуть подальше, а Ригони просто тупо на него прыгнул и еще ударил. Зачем было вообще такое исполнять?
      clop
      clop ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 01:16
      Но тем не менее, произвел. Хреновое впечатление произвел. Ты там это - поменьше сиди на сайте, побольше книжки читай, тогда может что-то умное скажешь :)) Особенно на логику налегай, она у тебя больше всего хромает :))
      clop
      clop ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 01:11
      Я понимаю, что ты хочешь меня обидеть. Но опять мимо. Чё-то ты не в форме сегодня.
      clop
      clop ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 01:05, ред.
      Заявил. Ну, ты хотя бы понял, что кикбоксеристость Комбаровых в школе никак не мешает их дрищеватости в зрелом возрасте?
      V V S
      V V S ответ clop (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 01:04
      За то ваши аргентинос Ригони 2ос и остальная гоп компания чемпионы по аргентинскому танго только в очень узком кругу.
      clop
      clop ответ Влад Богатырёв (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 01:01
      Сори, что долго не отвечал. Что-то браузер глюканул.
      По-своему ты тоже прав, если встать на твою точку зрения. Но если разбирать только сам случай, а не последствия, то придется отбросить также и те страхи Комбарова, которые он тут так красочно описал. А если отбросить страхи Комбарова, то тогда и возмущений в комментариях было бы на порядок меньше.
      clop
      clop ответ Смитерс (комментарий удален) (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 00:55, ред.
      Это в каком году было? Когда они в начальной школе учились? Наверное, просто были мальчики-переростки, ну или возраст у себя в метрике занижали. А во взрослом возрасте ваш Комбаров только и делал, что огребал :)
      п.с. До сих пор помню, как Ким этого Комбарова на газон уложил. Как щенка. Чемпион по кикбоксингу тоже мне.
      V V S
      V V S ответ nikolah (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 00:45
      Не ну усё нормалек игровой моментик шел коленом сзади в спину игрока да чтоб этот Ригони после этого хорошо себя чувствовал а то в следующий моментик его просто могут покалечить.
      V V S
      V V S
      29 ноября 2017 в 00:38
      Дима выздоравливай поскорей, и при встрече с этим 13ом засади ему ура -маваши в голову чтоб наверняка. А судейку Пешкова-Мешкова и его судейскую гоп компанию которые все видели на пушечный выстрел к судейству не допускать.
      Влад Богатырёв
      Влад Богатырёв ответ Sleiter (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 00:03
      Игровые эпизоды - ладно, но говорить, что Комбаров сам виноват в своей травме - абсурд.
      Влад Богатырёв
      Влад Богатырёв ответ clop (раскрыть)
      29 ноября 2017 в 00:00
      clop
      Сегодня 23:55
      ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
      1. Лунев в своей травме не виноват.
      2. Лунев получил по голове, а у Комбарова только ребро сломано. Это медицинские факты, а не впечатления Комбарова. Так вот, если отталкиваться от медицинских фактов, то травма Лунева намного опаснее. Мозги это немного более важный орган, чем ребро. Так, для справки.
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      1, От вас я и не ожидал другого ответа.
      2, Лунёв получил по голове, Комбаров по спине - разницы нет. И Лунёв мог бы остаться инвалидом и Комбаров.
      Сейчас можно всякое сказать про медицинские факты. Но мы разбираем не последствия случая а сам случай. Лунёв лежал на газоне и не мог двигаться и Комбаров лежал и не мог двигаться. Оба случая - опасны для жизни.
      Redginald
      Redginald ответ nikolah (раскрыть)
      28 ноября 2017 в 23:56
      Обычно, воспитанные люди, если причинят кому-либо вред случайно, то обязательно извиняются.
      Но, какое воспитание у быдлоаргоса? Сломал ребро человеку и... нормально.
      Зато смешно видеть как все до одного аргонавты от малейшего тычка в любую часть тела сразу за лицо хватаются и на газон валятся как подкошенные.
      Не знаю насколько эпизод был "игровым". Но надо быть на всю голову конченным, чтобы начать прыгать за четыре метра за мячом во вратаря и обязательно колено выставлять. Он серьезно рассчитывал добраться до мяча в этом моменте? Да ладно!
      Если бы не Комбаров, этот удод сломал бы Селихова.
      Sleiter
      Sleiter ответ Влад Богатырёв (раскрыть)
      28 ноября 2017 в 23:55
      C Луневым был игровой эпизод как впрочем и с Комбаровым , он сам немного выключился видно же было, при ударе нормальный человек, тем более спортсмен группируется, а не достаточно сконцентрированный , либо предпологающий нарушение в свою пользу(симулирующий) - на расслабоне)), вот и все, очень жаль если серьезно в предверии ЛЧ - по кондициям один из лучших в чемпе вобще сейчас)
      clop
      clop ответ Влад Богатырёв (раскрыть)
      28 ноября 2017 в 23:55
      1. Лунев в своей травме не виноват.
      2. Лунев получил по голове, а у Комбарова только ребро сломано. Это медицинские факты, а не впечатления Комбарова. Так вот, если отталкиваться от медицинских фактов, то травма Лунева намного опаснее. Мозги это немного более важный орган, чем ребро. Так, для справки.
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