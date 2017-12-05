Сёмин: «Конечно, зимой „Локомотиву“ необходимо усиление»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире программы «Футбол России» рассказал об игроках, которые находятся в лазарете команды, а также отметил, что «железнодорожники» обязательно должны усилиться в зимнее трансферное окно:
«Михалик получил травму, присоединился к Чорлуке, Рыбусу, Ари и Гильерме. Вот эти четыре футболиста у нас травмированы, а все остальные в строю. После отпуска ждём всех в строю. Думаю, они будут работать в общей группе.
Конечно, „Локомотиву“ нужно усиление в зимнее трансферное окно, чтобы конкурировать с „Зенитом“, ЦСКА, „Спартаком“, „Краснодаром“. Свежая кровь всегда необходима, поэтому это нужно обязательно. Я со спортивным директором очень редко общаюсь, он русский язык практически не знает. А с президентом общаемся. Все вероятные трансферные сделки находятся в работе».
Напомним, основной голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».
> Tommy Lee - Любимые команды - ЦСКА (Москва)
> Чемпионство 2006, абонемент на пенальти и прочие ништяки в чемпионских сезонах Слуцкого.
> Tommy Lee - Любимые команды - ЦСКА (Москва)
> Чемпионство 2006, абонемент на пенальти и прочие ништяки в чемпионских сезонах Слуцкого.
Будем надеется что Гиля побыстрее восстановится, здоровья ему!!!
Будем надеется что Гиля побыстрее восстановится, здоровья ему!!!
Палыч таки кудесник!
Палыч таки кудесник!
Хочет собрать в колоде пять тузов...)
Хочет собрать в колоде пять тузов...)