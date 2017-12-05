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Сёмин: «Конечно, зимой „Локомотиву“ необходимо усиление»

05 декабря 2017, 03:55

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире программы «Футбол России» рассказал об игроках, которые находятся в лазарете команды, а также отметил, что «железнодорожники» обязательно должны усилиться в зимнее трансферное окно:

«Михалик получил травму, присоединился к Чорлуке, Рыбусу, Ари и Гильерме. Вот эти четыре футболиста у нас травмированы, а все остальные в строю. После отпуска ждём всех в строю. Думаю, они будут работать в общей группе.

Конечно, „Локомотиву“ нужно усиление в зимнее трансферное окно, чтобы конкурировать с „Зенитом“, ЦСКА, „Спартаком“, „Краснодаром“. Свежая кровь всегда необходима, поэтому это нужно обязательно. Я со спортивным директором очень редко общаюсь, он русский язык практически не знает. А с президентом общаемся. Все вероятные трансферные сделки находятся в работе».

Напомним, основной голкипер «Локомотива» Гильерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
06 декабря 2017 в 09:39
абаева пора из аренды возвращать, да и скамейку пора почистить, а купить креативных во все линии хотя бы 2-3 игрока!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
06 декабря 2017 в 09:34
красиво и актуально!
loko m1
loko m1 ответ Tommy Lee (раскрыть)
05 декабря 2017 в 21:00
> Ещё пару судеек нужно подписать
> Tommy Lee - Любимые команды - ЦСКА (Москва)
> Чемпионство 2006, абонемент на пенальти и прочие ништяки в чемпионских сезонах Слуцкого.
Tommy Lee
Tommy Lee
05 декабря 2017 в 13:10
Ещё пару судеек нужно подписать.
Палыч82
Палыч82 ответ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (комментарий удален) (раскрыть)
05 декабря 2017 в 11:56
Миллер, Гинер и Федун,)
13 RUS
13 RUS
05 декабря 2017 в 11:38
Ари с Чорлукой зимой придут же
starche
starche
05 декабря 2017 в 08:50
А кому не нужно усиление!?)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Parovoznic (раскрыть)
05 декабря 2017 в 08:49
Когда в сезоне 2013/14 Абаев заменил Гилю так же из-за травмы, через пару матчей сразу стало ясно, что можно не беспокоится! Сейчас же Н. Медведев ни о чём, а А. Коченков такое ощущение, что вратаря удалили и в ворота встал полевой игрок. Даже на мяч реагирует когда тот уже за спиной, заторможенный какой то.
Будем надеется что Гиля побыстрее восстановится, здоровья ему!!!
Kuvkil
Kuvkil
05 декабря 2017 в 08:00
Усиление надо, спору нет, если бороться дальше
Parovoznic
Parovoznic
05 декабря 2017 в 06:13
А ваще удивительно. Играть полурезервным составом, и несмотря ни на что добывать нужные очки под болтовню непонимающих о "нечемпионской игре"...
Палыч таки кудесник!
Parovoznic
Parovoznic ответ Байкал-38. (раскрыть)
05 декабря 2017 в 06:11
Когда расставались с Абаевым, я первым "караул" кричал. Всё-таки он был нормальной заменой Гили (хоть и накосячил в последнем туре).
Байкал-38.
Байкал-38.
05 декабря 2017 в 05:34
Раньше думал, что проблема ЛОКО в нападении, вроде как то решили, а вот с вратарской линией никак не ожидал. У Гильерме нет достойной замены! Надо думать.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
05 декабря 2017 в 05:28, ред.
Фарфан-тюльпан завянет, всё кина не будет электричество закончится, сказал бы Палыч ещё проще.
Шуnя771
Шуnя771
05 декабря 2017 в 04:49
Пошла масть Палычу!

Хочет собрать в колоде пять тузов...)
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