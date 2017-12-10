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Пьянич: «Все хотят, чтобы „Ювентус“ проиграл»

10 декабря 2017, 14:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мыслями после вчерашнего матча 16-го тура Серии А против «Интера». 

«Все хотят, чтобы „Ювентус“ проиграл. Однако мы на поле пытаемся доказать, что наша команда лучшая в итальянском чемпионате. Последние семь лет „Юве“ выигрывает Скудетто, естественно, что многие желают, чтобы наша серия побед остановилась. Но мы хотим всем показать, что не собираемся останавливаться на достигнутом и никогда не сдадимся».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
10 декабря 2017 в 21:27
Глупости это, говоря что все хотят проигрыша Юве
Cules2013
Cules2013
10 декабря 2017 в 15:53
Посмотрел я на то, что из себя представляют вечные претенденты на чемпионство в лице Наполи, Интера и Ромы. Короче, Юве должен брать 7-й трофей. Всё по старому, никто так и не дорос до победы. Каждый год одно и тоже - неплохой старт, надежды и пёстрые заголовки, что в этот раз уж точно будет новый чемпион, а в итоге все сдуваются, а Юве доказывает, кто здесь батя. Наполи уже, по сути, сдулся.
Saang
Saang
10 декабря 2017 в 15:17
Парни, пофиг на то, чего хотят все, главное - то чего хотите вы!
weinmar
weinmar ответ Алексей Буренин (раскрыть)
10 декабря 2017 в 15:10
И я не хочу! Что он там о себе думает?!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
10 декабря 2017 в 15:03
Не все , я не хочу
Гость
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