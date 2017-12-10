Пьянич: «Все хотят, чтобы „Ювентус“ проиграл»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился мыслями после вчерашнего матча 16-го тура Серии А против «Интера».
«Все хотят, чтобы „Ювентус“ проиграл. Однако мы на поле пытаемся доказать, что наша команда лучшая в итальянском чемпионате. Последние семь лет „Юве“ выигрывает Скудетто, естественно, что многие желают, чтобы наша серия побед остановилась. Но мы хотим всем показать, что не собираемся останавливаться на достигнутом и никогда не сдадимся».
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