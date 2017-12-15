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Пирес: «„Реал“ — ПСЖ – словно финал Лиги чемпионов. Им не повезло со жребием»

15 декабря 2017, 07:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мне кажется, эта пара выглядит как финальная. „Реал“ выиграл последние две Лиги чемпионов, а у ПСЖ очень сильная команда с большим потенциалом и хорошими шансами на победу в турнире. Если обратить внимание на имена футболистов, может показаться, что это финал.

Кому повезло со жребием? Да никому не повезло! Конечно, „Реал“ один из главных фаворитов турнира, у них очень классная команда, отличный тренер, Криштиану Роналду – один из сильнейших футболистов. Возможно, они также обладают большим опытом, чем соперник. Но парижане потратили много денег на то, чтобы реально побороться за Лигу чемпионов, на Неймара и Мбаппе. Поэтому, я думаю, что никто из них не доволен жребием».

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
MarkN1007
MarkN1007
15 декабря 2017 в 15:23
повезло тем кто не попали на етих двоих,а то ктото из пари ливер порту,и рома шахтар будет в 1)4,а псж или реал вилетят,несправедливо но ето футбол,и ето жребий кому как повезет
loko7
loko7
15 декабря 2017 в 13:12
Повезло конечно болельщикам наблюдать такое противостояние уже в 1/8 финала.
da da da
da da da
15 декабря 2017 в 12:16
если Эмери не уволят то выбьют Реал без особых проблем,игры будут похожи как на летнем матче в США.
Nazi
Nazi
15 декабря 2017 в 10:53
Что тут скажешь, самая невезучая пара. В любом случае ЛЧ потеряет одну из лучших команд турнира уже в 1/8. И это плохо. А дальше пойдут например Рома или Шахтер... Долбанный слепой жребий.
вхсо 111
вхсо 111
15 декабря 2017 в 10:35
Славная будет битва, удачи Реалу!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
15 декабря 2017 в 10:24
НА ЭТОТ РАЗ ПОБЕДИТ ПСЖ
Kavaro
Kavaro
15 декабря 2017 в 10:24
Думаю жребий всё таки подтасовали. Бавария поддалась ПСЖ, за это им достался Бешикташ, а Реал поддался шпорам, чтобы занять второе место. Всё таки УЕФА нашли способ наказать ПСЖ.
шацк
шацк
15 декабря 2017 в 10:16
ПСЖ действительно не повезло, а Реалу все равно кого в какой стадии обыгрывать.
амурец
амурец ответ 3ton (раскрыть)
15 декабря 2017 в 10:13
уровень Реала 2 ЛЧ подряд, уровень Барселоны вылет в 1/4 дважды подряд
zayrchik
zayrchik ответ FERIS (раскрыть)
15 декабря 2017 в 09:57
Эвребе- Бузака- Айтеткин )))))))))
это то, что приходит в голову при мысли о Барселоне
всё этим сказано .
FERIS
FERIS ответ BARCELONA-BEST (комментарий удален) (раскрыть)
15 декабря 2017 в 09:55
И кто тут говорит о поткупе судей,болела команды,которой больше всех судьи помогают.
ritar
ritar ответ Zidane.5 (раскрыть)
15 декабря 2017 в 09:00
нет, еще есть два сильных игрока: МС и Бавария, причем последняя за счет Хайнкеса, выглядит предпочтительнее, хотя и находится несколько в тени на сегодняшний день
Cympak-05
Cympak-05
15 декабря 2017 в 08:47
При всём уважении к ПСЖ это не вывеска для финального матча..... Да клуб является грандом, в клубе много топ игроков. Но за эти годы уже почти 10 лет, сколько раз они дошли до полуфинала в ЛЧ.
Zidane.5
Zidane.5
15 декабря 2017 в 08:13
Реалу достался самый сильный соперник из всех имеющихся. Ну ничего страшного, Криштиану как всегда решит исход гранды это его клиенты. Хала Мадрид!!!
3ton
3ton
15 декабря 2017 в 08:05, ред.
Что мешало Реалу занять первое место?
Уровень Реала 1/8
Надежда на Базилио и Ко
Василий 50
Василий 50
15 декабря 2017 в 07:52
Действительно не повезло - оба клуба достойны полуфинала, как минимум.
борька
борька
15 декабря 2017 в 07:37
Везет сильнейшему! Кто сильнее, тот дойдет до финала!
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