Пирес: «„Реал“ — ПСЖ – словно финал Лиги чемпионов. Им не повезло со жребием»

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15 декабря 2017, 07:21

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции поделился ожиданиями от противостояния «Реала» и «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мне кажется, эта пара выглядит как финальная. „Реал“ выиграл последние две Лиги чемпионов, а у ПСЖ очень сильная команда с большим потенциалом и хорошими шансами на победу в турнире. Если обратить внимание на имена футболистов, может показаться, что это финал.

Кому повезло со жребием? Да никому не повезло! Конечно, „Реал“ один из главных фаворитов турнира, у них очень классная команда, отличный тренер, Криштиану Роналду – один из сильнейших футболистов. Возможно, они также обладают большим опытом, чем соперник. Но парижане потратили много денег на то, чтобы реально побороться за Лигу чемпионов, на Неймара и Мбаппе. Поэтому, я думаю, что никто из них не доволен жребием».