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Стойлов: «Это все слухи, что я — претендент на пост главного тренера „Ростова“»

16 декабря 2017, 15:47

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Ростов» на пост наставника команды. 

«Впервые слышу об интересе „Ростова“ к моей персоне. Я веду переговоры с несколькими клубами из Европы, но информация, что я — претендент на тренерский пост в „Ростове“, является слухом».

Напомним, что недавно Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», а на его место ищут преемника.

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012
16 декабря 2017 в 18:51
Может Стойлову в ЦСКА себя попробовать, Астана в еврокубках себя неплохо проявила.
Scorp689
Scorp689
16 декабря 2017 в 17:32
С такой фамилиёй низя тренировать в России...
mat73
mat73
16 декабря 2017 в 16:11
Не, не пойдет так! Стойлов - самая подходящая фамилия чтобы Цска тренеровать! При чем тут Ростов?
борька
борька
16 декабря 2017 в 15:58
Спагетти согласился пакует чемоданы и едет в Ростов
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря 2017 в 15:50
Болгары не лучше румынов.
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