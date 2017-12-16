Стойлов: «Это все слухи, что я — претендент на пост главного тренера „Ростова“»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Ростов» на пост наставника команды.
«Впервые слышу об интересе „Ростова“ к моей персоне. Я веду переговоры с несколькими клубами из Европы, но информация, что я — претендент на тренерский пост в „Ростове“, является слухом».
Напомним, что недавно Леонид Кучук покинул пост главного тренера «Ростова», а на его место ищут преемника.
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