Гвардиола: «Я не ожидал от „Сити“ таких результатов. Нас ещё обыграют»

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23 декабря 2017, 03:02

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Борнмутом» признался, что не ожидал от своей команды таких результатов. На данный момент «горожане» не потерпели ни одного поражения в чемпионате, а победная серия команды достигла уже 16 матчей.

«Нет, я не ожидал такого результата. Я рад быть там, где мы находимся. Я хотел бы этого и в начале сезона, но я не ожидал, что мы этого добьёмся. Повторюсь, это необычный для нас результат. Это не та ситуация, к которой я привык.

Ожидаю, что мы ещё проиграем и будем терять очки, но мы собираемся бороться за то, чтобы оставаться непобедимыми. Нас обыграют, это произойдёт, но мы будем биться. Важно то, как мы отреагируем на потерю очков».