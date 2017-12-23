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Гвардиола: «Я не ожидал от „Сити“ таких результатов. Нас ещё обыграют»

23 декабря 2017, 03:02
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолаи в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Борнмутом» признался, что не ожидал от своей команды таких результатов. На данный момент «горожане» не потерпели ни одного поражения в чемпионате, а победная серия команды достигла уже 16 матчей.

«Нет, я не ожидал такого результата. Я рад быть там, где мы находимся. Я хотел бы этого и в начале сезона, но я не ожидал, что мы этого добьёмся. Повторюсь, это необычный для нас результат. Это не та ситуация, к которой я привык.

Ожидаю, что мы ещё проиграем и будем терять очки, но мы собираемся бороться за то, чтобы оставаться непобедимыми. Нас обыграют, это произойдёт, но мы будем биться. Важно то, как мы отреагируем на потерю очков».

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Igo0rek (раскрыть)
23 декабря 2017 в 19:37
Он так говорит, готовит тех, кто ждет от него только победы, чтобы не было разочаровании. А так в душе и он и Де Брьюне хотят продолжит беспроигрышную серию до конца чемпионата
Apsny
Apsny
23 декабря 2017 в 11:23
Это будет конечно, но не стоит зацикливаться на этом.
Igo0rek
Igo0rek
23 декабря 2017 в 10:35
Понятно, что проиграем. Но не надо об этом каждую неделю говорить.
sihafazatron
sihafazatron ответ Шишанутый (раскрыть)
23 декабря 2017 в 10:32
убил бы твоего преподавателя русского языка)
hoper
hoper
23 декабря 2017 в 10:17
Троллит Пепе своих соперников.Звучит его высказывание примерно так."Кто следующий?"
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
23 декабря 2017 в 07:02
Я ДУМАЮ БУДЕТ НИЧЬЯ
Шишанутый
Шишанутый
23 декабря 2017 в 06:18
Физрук сам в шоке не понемает как его команда так играет. Думает "я же учил их толко симуляциям а в футбол играть не учил где они так научились"?
Гость
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