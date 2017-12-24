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Капелло: «Роналдо - лучший игрок, которого я тренировал, хотя я и продал его из „Реала“»

сегодня, 14:50

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает легендарного бразильца Роналдо лучшим игроком, с которым ему приходилось работать:

«Лучший игрок, которого мне доводилось тренировать, - это Роналдо. И это несмотря на то, что мне пришлось избавиться от него, чтобы выиграть чемпионат Испании с „Реалом“. Он весил 96 кг. Я у него тогда спросил, сколько он весил во время чемпионата мира-2002 (тот мундиаль сборная Бразилии выиграла). Он ответил, что весил 84 кг. Я попросил его сбросить вес хотя бы до 88 кг.

Что касается ван Бастена, то я никогда не тренировал его, когда он был на пике. Во время моей совместной работы с ним он был не в лучшей форме».

Сам Роналдо признавался, что  Капелло исключал его из заявки «Реала», если игрок набирал 100 грамм лишнего веса.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 17:14
Феномен лучший нападающий в истории!
Интересный факт: Роналдо переходил из Реала в Милан с избыточным весом который категорически не устраивал Капелло, но и с этим весом Роналдо пробегал 100 метровку быстрее всех в Милане!
Роналдо жил футболом! Циничный и прагматичный Капелло ускорил завершение его невероятной карьеры...
Fenomen-9
Fenomen-9 ответил cevin cigan
сегодня в 16:05
Даа)) На Ps1 тоже была такая связка,когда брал сборную мира)) Рональдо был неподражаем..)
cevin cigan
cevin cigan ответил Fenomen-9
сегодня в 15:59
Fenomen-9:
Феномен у многих на вершине футбольной славы.Его били по ногам так,как нынче не бьют игроков..Пару раз травмы выводили его из футбола на год,а он возвращался еще сильнее.Игрок,который умел все: дриблинг,финты,скорость,удары,голы.Просто Феномен,и жаль что он больше не сыграет для нас никогда!!!
А больше всего,мне нравились его удары "пыром"(без замаха!) Я помню какой то товарняк(типа звёзды Южной Америки против звёзд Европы) Там с "феноменом" в паре нападающих был Батистута(Зубастик забил трёху а Бати дубль)..это была убийственная связка!!!(при всём обожании гнома и величии Рона)
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 15:52
Феномен у многих на вершине футбольной славы.Его били по ногам так,как нынче не бьют игроков..Пару раз травмы выводили его из футбола на год,а он возвращался еще сильнее.Игрок,который умел все: дриблинг,финты,скорость,удары,голы.Просто Феномен,и жаль что он больше не сыграет для нас никогда!!!
cevin cigan
cevin cigan ответил arsenbasom
сегодня в 15:39
arsenbasom:
сам жир-трест
+100500!!!
arsenbasom
arsenbasom ответил cevin cigan
сегодня в 15:16
cevin cigan:
Жир-трест....но "феномен"!!!
сам жир-трест
benderivan
benderivan ответил hardpony
сегодня в 15:14
Он и так вошел в историю и для многих идет на одном уровне с пеле и диего. Если бы не травмы , он бы опередил всех футбоистов в истории на долгое время.
hardpony
hardpony
сегодня в 15:01
мда травмы подкосили и ночная жизнь. вошел бы в историю футбола как марадона и пеле
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:59
Жир-трест....но "феномен"!!!
Wh_Rabbit
Wh_Rabbit
сегодня в 14:55
Роналдо здорового человека
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