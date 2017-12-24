Капелло: «Роналдо - лучший игрок, которого я тренировал, хотя я и продал его из „Реала“»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает легендарного бразильца Роналдо лучшим игроком, с которым ему приходилось работать:
«Лучший игрок, которого мне доводилось тренировать, - это Роналдо. И это несмотря на то, что мне пришлось избавиться от него, чтобы выиграть чемпионат Испании с „Реалом“. Он весил 96 кг. Я у него тогда спросил, сколько он весил во время чемпионата мира-2002 (тот мундиаль сборная Бразилии выиграла). Он ответил, что весил 84 кг. Я попросил его сбросить вес хотя бы до 88 кг.
Что касается ван Бастена, то я никогда не тренировал его, когда он был на пике. Во время моей совместной работы с ним он был не в лучшей форме».
Сам Роналдо признавался, что Капелло исключал его из заявки «Реала», если игрок набирал 100 грамм лишнего веса.
Интересный факт: Роналдо переходил из Реала в Милан с избыточным весом который категорически не устраивал Капелло, но и с этим весом Роналдо пробегал 100 метровку быстрее всех в Милане!
Роналдо жил футболом! Циничный и прагматичный Капелло ускорил завершение его невероятной карьеры...
Интересный факт: Роналдо переходил из Реала в Милан с избыточным весом который категорически не устраивал Капелло, но и с этим весом Роналдо пробегал 100 метровку быстрее всех в Милане!
Роналдо жил футболом! Циничный и прагматичный Капелло ускорил завершение его невероятной карьеры...