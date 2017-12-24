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Хави: «Я приспособленец: компенсировал недостаток скорости быстрым принятием решений»

сегодня, 13:11

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави, ныне доигрывающий в Катаре, признался, что свой фирменный стиль игры он выработал не от хорошей жизни:

«Если говорить о моем стиле игры, то в этом я просто приспособленец. Я не был техничным или физически мощным игроком, поэтому я всегда проигрывал оппонентам в борьбе один на один.

Поэтому я решил разворачиваться, выигрывать за счет этого время, поднимать голову и пасовать открытым одноклубникам. Я распасовщик. Так я компенсировал недостаток скорости - старался быть самым быстрым в принятии решений. Я начал так играть еще в детстве, тут я должник Ла Масии».

Ранее Хави подтвердил свои планы о завершении карьеры.

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Все комментарии
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 14:36
Быстрота мыслей иногда бывает быстее быстроты ног.
Apsny
Apsny
сегодня в 14:05
Умение играть на всю команду бесценно..
311
311
сегодня в 14:03
Хави: «Я приспособленец: стали мало платить в Барселоне, ушел доить арабов!»
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:29
Хави- Маэстро!!! Успехов в жизни.
Нам бы в Барсу еще такого...,,приспособленца"!!!
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