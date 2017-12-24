Марсело: «2017-й был фантастическим годом для „Реала“»

Защитник «Реала» Марсело подвел итоги уходящего года:

«Мы выиграли 5 трофеев в этом году. Это и было одной из наших целей: выиграть как можно больше титулов.

Мы отдавали все свои силы и очень упорно работали, чтобы добиться таких успехов. Поэтому я считаю, что для нас это был фантастический год. Мы получали удовольствие от своей игры в 2017 году».

Стоит отметить, что вчера «Барселона» подпортила рождественское настроение «Реалу», разгромив «сливочных» в их же логове.