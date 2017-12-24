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Турция. Супер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
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Марсело: «2017-й был фантастическим годом для „Реала“»

сегодня, 14:26

Защитник «Реала» Марсело подвел итоги уходящего года:

«Мы выиграли 5 трофеев в этом году. Это и было одной из наших целей: выиграть как можно больше титулов.

Мы отдавали все свои силы и очень упорно работали, чтобы добиться таких успехов. Поэтому я считаю, что для нас это был фантастический год. Мы получали удовольствие от своей игры в 2017 году».

Стоит отметить, что вчера «Барселона» подпортила рождественское настроение «Реалу», разгромив «сливочных» в их же логове.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:24
Успешный год для Реала. Нам болелщикам Реала есть что вспомнить, много побед и трофеев а католонцам кроме Класико не чего. Барселона выигрывает матчи, а Реал кубки! Удачи Реалу в 2018 и болших побед!
cevin cigan
cevin cigan ответил Apsny
сегодня в 16:22
Apsny:
Привыкай и саночки возить и поменьше желчью обливаться, глядишь так не прилетит бумерангом).
Мой юный друг..............хоть один мой "бравадский" коммент?(полистай странички),где я там до начала матча безоговорочно отдавал победу Реалу??? Научись аргументирывать свой выпад(приведи мне хоть один пост от cevin cigan)
Apsny
Apsny ответил cevin cigan
сегодня в 16:07
cevin cigan:
Мне как то пофиг твой Спартак! Я сейчас конкретно о своей любимой команде! Если в Спартаке такие оплеухи прощают,то команда уровня Реала к такому не привыкла!
Привыкай и саночки возить и поменьше желчью обливаться, глядишь так не прилетит бумерангом).
No problem
No problem
сегодня в 15:59
Стабильности нет.
На прошлых лаврах кичиться не надо.
Этот год начали плачевно,а вчера и вовсе посыпали п5плом наши и свои головы.
Ну да и по***.
Hala Madrid.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:23
Только концовку смазали
NGY
NGY
сегодня в 14:57
Лучше бы вы обыграли Барселону, чем завоевали бы титул КЧМ...!

После первого требла, Барса не остановилась на достигнутом, а её игроки не говорили, что их болельщики разбалованы...!
Vector-B B
Vector-B B ответил cevin cigan
сегодня в 14:54
cevin cigan:
Мне как то пофиг твой Спартак! Я сейчас конкретно о своей любимой команде! Если в Спартаке такие оплеухи прощают,то команда уровня Реала к такому не привыкла!
хех,я даже лайкну)
cevin cigan
cevin cigan ответил RDeanW
сегодня в 14:45
RDeanW:
спартак тоже под конец жидкой дал, но это не отменяет того факта, что оба клуба провели лучшие сезоны за долгие годы. эти игры забудутся, а трофеи на полках музея будут вечно
Мне как то пофиг твой Спартак! Я сейчас конкретно о своей любимой команде! Если в Спартаке такие оплеухи прощают,то команда уровня Реала к такому не привыкла!
RDeanW
RDeanW ответил cevin cigan
сегодня в 14:42
cevin cigan:
...и под конец,жидко 79...сь........
спартак тоже под конец жидкой дал, но это не отменяет того факта, что оба клуба провели лучшие сезоны за долгие годы. эти игры забудутся, а трофеи на полках музея будут вечно
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:38
...и под конец,жидко 79...сь........
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