Марсело: «2017-й был фантастическим годом для „Реала“»

Защитник «Реала» Марсело подвел итоги уходящего года:
«Мы выиграли 5 трофеев в этом году. Это и было одной из наших целей: выиграть как можно больше титулов.
Мы отдавали все свои силы и очень упорно работали, чтобы добиться таких успехов. Поэтому я считаю, что для нас это был фантастический год. Мы получали удовольствие от своей игры в 2017 году».
Стоит отметить, что вчера «Барселона» подпортила рождественское настроение «Реалу», разгромив «сливочных» в их же логове.
На прошлых лаврах кичиться не надо.
Этот год начали плачевно,а вчера и вовсе посыпали п5плом наши и свои головы.
Ну да и по***.
Hala Madrid.
На прошлых лаврах кичиться не надо.
Этот год начали плачевно,а вчера и вовсе посыпали п5плом наши и свои головы.
Ну да и по***.
Hala Madrid.
После первого требла, Барса не остановилась на достигнутом, а её игроки не говорили, что их болельщики разбалованы...!
После первого требла, Барса не остановилась на достигнутом, а её игроки не говорили, что их болельщики разбалованы...!