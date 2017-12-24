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Неймар: «Многие ожидали финал ПСЖ - „Реал“, но я был готов к такой встрече в 1/8 ЛЧ»

сегодня, 14:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что был готов встретиться с действующим победителем Лиги чемпионов («Реалом») уже на стадии 1/8 финала нового розыгрыша турнира:

«ПСЖ готовится к отличному противостоянию.

Многие ожидали, что таким будет финал турнира, но я был готов к такому развитию событий».

Ранее бразилец заявил, что его команда готова обыграть «Реал».

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Все комментарии
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:36
Такой финал вряд ли в ближайшем будущем случится,сколько помню все ждут финал Реал - Барселона ...
Кьянти
Кьянти ответил Alex12357
сегодня в 16:32
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 16:17
    Вчера окончательно убедился,что Реал в отличной форме,давно не видел,чтобы Барсу подавляли так,как это делал Реал в первом тайме.Неймар высоко взлетел,скоро Реал опустить его на землю обыграв ПСЖ даажды.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:12
    В итоге ожидания бразильца стали реальностью! Хотя это не лучший жребий как для тех, так и для других.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne ответил Mister_Leo
    сегодня в 16:04
    Mister_Leo:
    какой финал ПСЖ - Реал , обкурился что ли Неймар .. французам до полуфинала бы дойти уже достижение .. Реал скорее всего просто разнесёт Парижский клуб .. как это сделала Бавария в ответке
    всем французам наплевать на твое мнение
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 16:01
    ПСЖ не имеет такого опыта.
    denmig
    denmig
    сегодня в 16:00
    Конечно ожидал! - финал будет реал Барселона!
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    сегодня в 15:55
    такой Реал можно обыграть даже будучи не готовым
    cevin cigan
    cevin cigan
    сегодня в 15:49
    Сдаётся мне,что у Зидана наступает "час Х"....(у Бензоната уже "пирожки"подгорают)
    loko7
    loko7
    сегодня в 15:33
    После вчерашнего матча игроки ПСЖ посчитали что у них появился шанс.
    hardpony
    hardpony
    сегодня в 15:06
    игра будет интересная. а кто до финала доедет уже посмотрим.
    Кьянти
    Кьянти
    сегодня в 14:40
    Да ты нормальный пацан, я не против, я бы даже во дворе с тобой пиваса попил бы, вообще не вопрос, но ты с небес то спустись, друган. Какая финал? ПСЖ и до 1/2 не разу не доходил в свое истории если не ошибаюсь, а ты сразу финал. Ну в себя то приди. ))))))))))))))
    Mister_Leo
    Mister_Leo
    сегодня в 14:38
    какой финал ПСЖ - Реал , обкурился что ли Неймар .. французам до полуфинала бы дойти уже достижение .. Реал скорее всего просто разнесёт Парижский клуб .. как это сделала Бавария в ответке
    Cules2013
    Cules2013
    сегодня в 14:31
    пока только на словах. кто-то уже шутил, что в 1/8 вылетит Реал, а в 1/4 ПСЖ. Вполне, что и так может произойти. Тем более, ранее не раз уже такое было.
    Вот мы уже довольно скоро и увидим, кто чего стоит на деле.
    Пускай может я и ошибаюсь, но кажется, что ПСЖ и Реал поддерживают исключительно их болелы, многим они не нравятся, по разным причинам.
    Mr Jordan 23
    Mr Jordan 23 ответил Killofwrath
    сегодня в 14:24
    Думаю, средняя линия Реала сделает игру, Модрич и вчера неплохо смотрелся. Сыгранность тоже на стороне Реала, да и в принципе к 1/8 они должны прибавить ещё.
    shur
    shur
    сегодня в 14:15
    ...по сути Я сам мог только мечтать о таком ФИНАЛЕ,но в свете последних событий может и к лучшему встретиться уже в 1/8 -ой, ПСЖ сейчас очень силён и пройдя его можно думать и о финале,хотя и МС убедителен как никогда?! Реалу-бодрости духа,концентрации в исполнении голевых моментов!!!
    Антибиотик111
    Антибиотик111
    сегодня в 14:13
    Единственные кто ожидал мешок из Парижа в финале,так это те кто в нем работают или за него болеют.Тк человек в здравии не думал бы о такм финале.
    Killofwrath
    Killofwrath ответил Mr Jordan 23
    сегодня в 14:12
    Mr Jordan 23:
    Заблуждаются те, кто после вчерашнего разгрома от Барсы списывает Реал со счетов: на классе действующий чемпион должен проходить мешок в 1/8!
    каком классе?
    -Джек Потрошитель-
    -Джек Потрошитель-
    сегодня в 14:09
    Атака у вас хороша Неймар.
    Mr Jordan 23
    Mr Jordan 23
    сегодня в 14:07
    Заблуждаются те, кто после вчерашнего разгрома от Барсы списывает Реал со счетов: на классе действующий чемпион должен проходить мешок в 1/8!
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