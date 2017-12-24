Неймар: «Многие ожидали финал ПСЖ - „Реал“, но я был готов к такой встрече в 1/8 ЛЧ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что был готов встретиться с действующим победителем Лиги чемпионов («Реалом») уже на стадии 1/8 финала нового розыгрыша турнира:

«ПСЖ готовится к отличному противостоянию.

Многие ожидали, что таким будет финал турнира, но я был готов к такому развитию событий».

Ранее бразилец заявил, что его команда готова обыграть «Реал».