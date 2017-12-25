Глава селекционной службы «Краснодара»: «Смолов вписался бы в игру „Зенита“»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин не считает, что трансфер нападающего кубанцев Федора Смолова в «Зенит» негативно отразился бы на игре форварда «сине-бело-голубых» Александра Кокорина:
«Я бы не называл одноплановыми форвардами Кокорина и Смолова вообще. Для меня это абсолютно разные футболисты. Я не помню такого, чтобы Манчини играл в одного явного столба, как Дзюба. В игру с двумя нападающими Смолов теоретически вписался бы в „Зените“. Футбол – игра, в которой можно действовать на сильных или слабых сторонах того или иного футболиста. Впрочем, насколько сейчас этот обмен реален, мне сложно сказать.
Наверное, Кокорин более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие – его умение забить, пробить важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью.
Сможет ли Дзюба заменить Смолова в „Краснодаре“? Дзюба немного иного плана игрок, чем Смолов, но это не умаляет его полезных качеств, за счёт которых он играет. Понятно, что при наличии Артема игра немножко видоизменится. Если чисто гипотетически рассуждать».
...может весной за коммуняк проголосовать ? во движуха бы началась...
...может весной за коммуняк проголосовать ? во движуха бы началась...
а Новосельцева как подарок на Новый год)
а Новосельцева как подарок на Новый год)
Дзюба,Шатов,Новосельцев,Терентьев,Жирков,Нобоа в Краснодар - Смолов в Зенит...))))
Справедливище,равнообменище......))
Кокорин,Смолов - 65 голов за сезон...новые задачи...дона Роберто...
Дзюба,Шатов,Новосельцев,Терентьев,Жирков,Нобоа в Краснодар - Смолов в Зенит...))))
Справедливище,равнообменище......))
Кокорин,Смолов - 65 голов за сезон...новые задачи...дона Роберто...
100% будет обмен Смолов-Дзюба и плюс доплата от Зенита за Смолова.
Лучше Федя бы в Европе попробовал, в команде не самого топ уровня,а которая борется за ЛЧ и ЛЕ, тогда может за основу закрепиться. А сесть в Зените или Наполи на лавку перед ЧМ, это не лучший вариант для самого Смолова и для сборной.
100% будет обмен Смолов-Дзюба и плюс доплата от Зенита за Смолова.
Лучше Федя бы в Европе попробовал, в команде не самого топ уровня,а которая борется за ЛЧ и ЛЕ, тогда может за основу закрепиться. А сесть в Зените или Наполи на лавку перед ЧМ, это не лучший вариант для самого Смолова и для сборной.
Только чисто гипотетически))))
Только чисто гипотетически))))