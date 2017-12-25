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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Глава селекционной службы «Краснодара»: «Смолов вписался бы в игру „Зенита“»

сегодня, 12:40

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин не считает, что трансфер нападающего кубанцев Федора Смолова в «Зенит» негативно отразился бы на игре форварда «сине-бело-голубых» Александра Кокорина:

«Я бы не называл одноплановыми форвардами Кокорина и Смолова вообще. Для меня это абсолютно разные футболисты. Я не помню такого, чтобы Манчини играл в одного явного столба, как Дзюба. В игру с двумя нападающими Смолов теоретически вписался бы в „Зените“. Футбол – игра, в которой можно действовать на сильных или слабых сторонах того или иного футболиста. Впрочем, насколько сейчас этот обмен реален, мне сложно сказать.

Наверное, Кокорин более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие – его умение забить, пробить важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью.

Сможет ли Дзюба заменить Смолова в „Краснодаре“? Дзюба немного иного плана игрок, чем Смолов, но это не умаляет его полезных качеств, за счёт которых он играет. Понятно, что при наличии Артема игра немножко видоизменится. Если чисто гипотетически рассуждать».

​Смолов в «Зените». Победители и проигравшие

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Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001 ответил Miaf
сегодня в 17:01
Miaf:
Нет ну а что, бомжи поведутся, дадут приличные деньги Краснодару, а Галицкий еще пару смоловых найдет.
Лучше приличные деньги за россиянина отдать, чем за престарелых негров как Спартак!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:25
Если бы, да ка бы....Поздно уже об этом говорить! Либо Федор останется в Краснодаре, либо переберется в Европу. Третьего, похоже, не дано.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:19
Скорее всего да. но он же хочет в Европу
Miaf
Miaf
сегодня в 16:14
Нет ну а что, бомжи поведутся, дадут приличные деньги Краснодару, а Галицкий еще пару смоловых найдет.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:14
Не слушай никого есть возможность уезжай в европу,вот чемп Германии тебе больше подошел бы...
Nekit92
Nekit92 ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:07
Jeck Denielse:
Будет обмен.....обменище..... Дзюба,Шатов,Новосельцев,Терентьев,Жирков,Нобоа в Краснодар - Смолов в Зенит...)))) Справедливище,равнообменище......)) Кокорин,Смолов - 65 голов за сезон...новые задачи...дона Роберто...
Не. Шатова и Жиркова надо оставит.
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 15:28
...похоже газпром открыл свой кошель для этого приобретения...
...может весной за коммуняк проголосовать ? во движуха бы началась...
plusnindimon
plusnindimon ответил Jum13
сегодня в 15:26
Jum13:
Да за столько, сколько Краснодар за него хочет, он только в Зенит и впишется. Только зачем он питерцам? И объективно - Смолов пока забивает только аутсайдерам. Это здорово конечно, но с топ-5 он пока никак не справится
Точно, не вижу смысла в нем) У нас сейчас в центре больше проблем чем в нападении)
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:21
Jeck Denielse:
Будет обмен.....обменище..... Дзюба,Шатов,Новосельцев,Терентьев,Жирков,Нобоа в Краснодар - Смолов в Зенит...)))) Справедливище,равнообменище......)) Кокорин,Смолов - 65 голов за сезон...новые задачи...дона Роберто...
Терентьева лучше оставить, 3ий защитник после стареющего Кришито и старины Жиркова)

а Новосельцева как подарок на Новый год)
Faustello
Faustello ответил D.vil
сегодня в 15:13
D.vil:
Глава селекционной службы «Краснодара»: «Смолов вписался бы в игру „Зенита“» Только чисто гипотетически))))
А вот хз уже, чё та не нравятся мне эти разговоры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:43
Будет обмен.....обменище.....
Дзюба,Шатов,Новосельцев,Терентьев,Жирков,Нобоа в Краснодар - Смолов в Зенит...))))

Справедливище,равнообменище......))

Кокорин,Смолов - 65 голов за сезон...новые задачи...дона Роберто...
alexamit
alexamit
сегодня в 14:40
...И угробил бы себя навеки.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 14:00
Да продавайте уже его и ставьте в основу Игнатьева.Носитесь с этим Смоловым...
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:58
Стыдно за Федю.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:55
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ДЗЮБУ С ШАТОВЫМ В КРАСНОДАР, СМОЛОВА В СПБ !
Шатову надо дать шанс. ИМХО.
Аденн
Аденн
сегодня в 13:36
    Jum13
    Jum13 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:23
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
    ДЗЮБУ С ШАТОВЫМ В КРАСНОДАР, СМОЛОВА В СПБ !
    На самом деле был очень даже хороший вариант
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 13:16
    Если не будут продавать могут размагнитить.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:09
    ДЗЮБУ С ШАТОВЫМ В КРАСНОДАР, СМОЛОВА В СПБ !
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 13:04
    Смолова Краснодар хотел бы отдать в Зенит потому, что больше чем Зенит за него денег никто не предложит.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:03
    Понятно. Продали парнишу.
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 12:52
    Вместо Дзюбы потянет!
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 12:51
    Что скажут тарасовские ЫкспертЫ? :)))))
    Serge Boykov
    Serge Boykov
    сегодня в 12:51
    Это говорит о том, что будет трансфер Смолова в Зенит!
    100% будет обмен Смолов-Дзюба и плюс доплата от Зенита за Смолова.
    Лучше Федя бы в Европе попробовал, в команде не самого топ уровня,а которая борется за ЛЧ и ЛЕ, тогда может за основу закрепиться. А сесть в Зените или Наполи на лавку перед ЧМ, это не лучший вариант для самого Смолова и для сборной.
    D.vil
    D.vil
    сегодня в 12:47
    Глава селекционной службы «Краснодара»: «Смолов вписался бы в игру „Зенита“»
    Только чисто гипотетически))))
    rawer
    rawer
    сегодня в 12:46
    Налетай Зенит отдают недорого всего 18 млн евро, забивной и с правильным паспортом)
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 12:45
    Да за столько, сколько Краснодар за него хочет, он только в Зенит и впишется. Только зачем он питерцам? И объективно - Смолов пока забивает только аутсайдерам. Это здорово конечно, но с топ-5 он пока никак не справится
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:44
    Наверное давят на Галицкого.
    311
    311
    сегодня в 12:43
    Это оферта?)
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