Тренер вратарей «Урала»: «Привез с собой из Бундеслиги немало идей»

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев во время отпуска посетил семь матчей Бундеслиги и пообщался с коллегами из немецких команд. Специалист рассказал о своей поездке:

«Несказанно рад итогам поездки, удалось посмотреть множество различных городов, семь матчей, три академии. Также доволен нашему личному знакомству с коллегами – представителями элитной лиги Германии. Ребятами они оказались отличными, без звездной болезни. Общаться было легко. Узнал от них, как они строят микроцикл в различные периоды, о структуре тренировки и направленности. Порадовала и даже удивила схожесть мыслей, что указывает мне на правильное направление.

Также отметил несколько своеобразных элементов в разминке и тренировочных занятиях. Общались на английском, а иногда мне доводилось применять знания немецкого языка. Они у меня небольшие, но от того и был счастлив, что получалось. Учил его сам, прослушивая курсы в интернете, смотря фильмы с субтитрами и слушая музыку в автомобиле. Ощутил атмосферу праздника в городах и на стадионах. Привез с собой немало идей для нашей академии, вратарей, тренеров, менеджмента клуба и популяризации футбола. Со всем этим готов поделиться по назначению».