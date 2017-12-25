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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Тренер вратарей «Урала»: «Привез с собой из Бундеслиги немало идей»

сегодня, 11:31

Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев во время отпуска посетил семь матчей Бундеслиги и пообщался с коллегами из немецких команд. Специалист рассказал о своей поездке:

«Несказанно рад итогам поездки, удалось посмотреть множество различных городов, семь матчей, три академии. Также доволен нашему личному знакомству с коллегами – представителями элитной лиги Германии. Ребятами они оказались отличными, без звездной болезни. Общаться было легко. Узнал от них, как они строят микроцикл в различные периоды, о структуре тренировки и направленности. Порадовала и даже удивила схожесть мыслей, что указывает мне на правильное направление.

Также отметил несколько своеобразных элементов в разминке и тренировочных занятиях. Общались на английском, а иногда мне доводилось применять знания немецкого языка. Они у меня небольшие, но от того и был счастлив, что получалось. Учил его сам, прослушивая курсы в интернете, смотря фильмы с субтитрами и слушая музыку в автомобиле. Ощутил атмосферу праздника в городах и на стадионах. Привез с собой немало идей для нашей академии, вратарей, тренеров, менеджмента клуба и популяризации футбола. Со всем этим готов поделиться по назначению».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 12:49
Интересная фамилия, даже мужская.
Летчик66
Летчик66
сегодня в 12:16
Ага, с Ивановым поделись ка, расскажи ему, что не мешают директора тренерам в Бундеслиге, тем более на поле, тем более во время матча.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:12
Молодец, я в молодости тоже горел идеями все преобразить. Оговорюсь для местных шутников, кой что получилось.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:01
Обычные люди за бугор отдыхать едут, а этот учиться! Молодец.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 11:35
Теперь уральские воротчики как Нойер бегать вперёд будут
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