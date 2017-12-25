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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Каррера объяснил, почему он не включил Промеса в список лучших игроков РФПЛ

сегодня, 08:57

Наставник «Спартака» Массимо Каррера не проголосовал за своего полузащитника Квинси Промеса, когда в РФПЛ выбирали футболиста года. Итальянский специалист объяснил это решение тем, что не сомневался в победе голландца:

«Я и так знал, что Квинси победит. Нет никаких сомнений, что Промес – лучший. Но я решил отдать свой голос людям, которым в этом году особо благодарен как главный тренер. Это, например, Джикия, Глушаков и Луис Адриано.

В таких конкурсах все голосуют за нападающих, а мне хотелось выделить Джикию, который проделал за год огромный путь. От „Амкара“ до „Спартака“, чемпионства и сборной России.

Смолов? Ну, не мог же я только своих называть! Смолов – сильный футболист, который забивает много голов. Я его выбрал не потому, что хочу купить».

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Все комментарии
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил protest70
сегодня в 17:20
protest70:
Всем у кого пожар я подолью масла.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:42
Самоуверенно, ничего не скажешь! Да, прогресс Джикии на лицо, стоит признать. Насчет Смолова Массимо не прогадал) Федор реально заслужил того, чтобы за него проголосовали.
parallels
parallels ответил protest70
сегодня в 16:34
protest70:
Всем у кого пожар я подолью масла.
    fcspartak
    fcspartak ответил romarez
    сегодня в 15:05
    romarez:
    негр - это то, что постоянно не дает тебе покоя.... походу обидел тебя какой то негр...хм или негры)
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 15:04
      Очевидный ответ.
      Виталий Конявялов
      Виталий Конявялов
      сегодня в 14:23
      Повезло нам с Каррерой, выпью-ка я стопочку за его драгоценное здоровье!
      За Карреру, за Спартак!!!
      protest70
      protest70
      сегодня в 13:53
      Всем у кого пожар я подолью масла.
      Последний Король Либерии
      Последний Король Либерии
      сегодня в 13:03
      Вот кто из всей спартаковской братии точно заслуживает уважение, так это Каррера.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 12:48
      жаль, что Каррере приходиться отвечать на очевидные и глупые вопросы
      Спартач-болельщик
      Спартач-болельщик
      сегодня в 12:25
      ...Промес ? ...да все и так знают , что он просто лучший...
      ...Массимо ! просто лучший тренер...
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 12:14
      Каррера давно все обьяснил!
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      сегодня в 11:55
      обгоревшее полено
      Кирилыч
      Кирилыч ответил poodle
      сегодня в 11:53
      poodle:
      Каррера унизил Промеса,тем самым дал понять что тот тёмный!)
      Унизил? Бредишь.
      Каррера наоборот дал фору остальным будучи уверенным что Антоха лучший.!
      poodle
      poodle
      сегодня в 11:48
      Каррера унизил Промеса,тем самым дал понять что тот тёмный!)
      Кирилыч
      Кирилыч
      сегодня в 11:32
      Как общается наш Тренер , так бы каждому. Без нытья, пафоса и по делу!
      Colonist
      Colonist
      сегодня в 11:26
      Каррера воспитан правильно! Грамотный специалист, и, уверен хорощий человек! Большое будущее ждет его!
      vka1970
      vka1970
      сегодня в 11:24
      Всё больше убеждаюсь как нам повезло с Массимо.
      И тренер не чета бакланам и человек не чета сивогривым.
      mat73
      mat73
      сегодня в 11:19
      Смотрите мой коммент здесь ранее был:
      - "20.12.2017 15:06. Это он из скромности и чувства соперничества. Знал ведь прекрасно, что Промес и без его голоса первым будет, вот и решил дать фору некоторым соперникам для видимости борьбы!"
      romarez
      romarez ответил cska plus
      сегодня в 11:09
      cska plus:
      Потому, что негр.
      негр - это то, что постоянно не дает тебе покоя....
      походу обидел тебя какой то негр...хм или негры)
      морозз
      морозз
      сегодня в 10:48
      Наверное единственный тренер в Вышке...которого уважают почти все за его работу в Спартаке и за его уважительные слова в сторону соперников! Даже наши соккеровские тролли, как то обходят стороной персону Карреры!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 10:32
      Потому, что негр.
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 10:30
      "Смолов – сильный футболист, который забивает много голов. Я его выбрал не потому, что хочу купить».
      -----------------------------------------
      А Промеса не назвал лучшим, потому что не хочет с ним расставаться.
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 10:28
      Просто физрук знает, что этот уголек свалит зимой.
      CTAPbIU
      CTAPbIU
      сегодня в 10:21
      Уважаю нашего тренера!
      Сложно с ним поспорить.
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:11
      славный мужик...редкая удача!
      Russian_spb
      Russian_spb
      сегодня в 10:08
      как все-таки приятно читать его интервью.
      romarez
      romarez
      сегодня в 09:45
      Какие хорошие, добрые и адекватные коменты ниже....
      ща, набегут не доброжелатели и всю ветку испортят!
      борька
      борька
      сегодня в 09:36
      Самый скромный тренер!
      AmG1991
      AmG1991
      сегодня в 09:32
      Каррера как всегда адекватен и рассудителен!
      Klassе
      Klassе
      сегодня в 09:26
      Исключительно нам повезло с таким человеком как Каррера!
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