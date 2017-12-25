Каррера объяснил, почему он не включил Промеса в список лучших игроков РФПЛ

Наставник «Спартака» Массимо Каррера не проголосовал за своего полузащитника Квинси Промеса, когда в РФПЛ выбирали футболиста года. Итальянский специалист объяснил это решение тем, что не сомневался в победе голландца:

«Я и так знал, что Квинси победит. Нет никаких сомнений, что Промес – лучший. Но я решил отдать свой голос людям, которым в этом году особо благодарен как главный тренер. Это, например, Джикия, Глушаков и Луис Адриано.

В таких конкурсах все голосуют за нападающих, а мне хотелось выделить Джикию, который проделал за год огромный путь. От „Амкара“ до „Спартака“, чемпионства и сборной России.

Смолов? Ну, не мог же я только своих называть! Смолов – сильный футболист, который забивает много голов. Я его выбрал не потому, что хочу купить».