Карпин не ждет от «Ростова» яркой атакующей игры

Валерий Карпин, который только неделю назад возглавил «Ростов», не строит иллюзий и не ждет, что его команда будет показывать зрелищный футбол:

«Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо — и побежим атаковать? Нет, всё зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного — я не говорю сейчас про „Ростов“ — клуба подстраиваться под философию тренера. У „Манчестер Сити“ есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже — очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться.

Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, — это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников — будем играть в пять».

По итогам 20 туров РФПЛ ростовчане забили 17 голов — меньше забивали только «Амкар» и «СКА-Хабаровск».