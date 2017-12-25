Карпин не ждет от «Ростова» яркой атакующей игры

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Турция. Супер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
  • Главные новости
  • Все новости
17:48
СМИ узнали, что Мутко останется президентом РФС31
17:47
Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»10
17:13
«Шеффилд Уэнсдей» хочет пригласить наставника «Шахтера» на пост главного тренера3
13:35
Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ22
11:55
Фалькао и Месси догнали Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»42
18:43
Чупо-Мотинг назвал Премьер-Лигу сложным чемпионатом0
18:34
Наби Кейта хочет перейти в «Ливерпуль» в январе0
18:33
«Атлетико» 31 декабря представит Диего Косту и Витоло2
18:20
Салах: «Хочу что-нибудь выиграть с „Ливерпулем“»4
18:08
Насри покинет «Антальяспор»1
17:55
Эбуэ получил предложение от «Галатасарая»9
17:44
Адвокат возглавил роттердамскую «Спарту»1
17:35
Марлос - игрок года в УПЛ по версии капитанов команд0
17:27
Канчельскис: «При встрече с Фергюсоном послал его по известному адресу»5
17:23
Джордж Веа: «Венгер всегда говорил мне, что я могу стать одним из лучших игроков в мире»1
17:17
Сборные Ирана, Египта и Дании могут базироваться в Уфе во время ЧМ-20185
17:02
«Спартак» заключил новое спонсорское соглашение41
16:53
Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку12
16:16
Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»43
15:59
Форвард «Эвертона» выбыл до конца сезона и рискует пропустить ЧМ-20183
15:42
Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»25
15:28
Бывший игрок «Динамо» покинул «Олимпиец»4
14:59
Джанаев и Бауэр — игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков11
14:46
«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Мхитаряна20
14:32
Форвард «Крыльев Советов» перейдет в «Ротор»3

Карпин не ждет от «Ростова» яркой атакующей игры

сегодня, 08:40

Валерий Карпин, который только неделю назад возглавил «Ростов», не строит иллюзий и не ждет, что его команда будет показывать зрелищный футбол:

«Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо — и побежим атаковать? Нет, всё зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного — я не говорю сейчас про „Ростов“ — клуба подстраиваться под философию тренера. У „Манчестер Сити“ есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже — очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться.

Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, — это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников — будем играть в пять».

По итогам 20 туров РФПЛ ростовчане забили 17 голов — меньше забивали только «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку
Сегодня, 16:53 12
Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»
Сегодня, 16:16 43
Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»
Сегодня, 15:42 25
Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ
Сегодня, 13:35 22
Глава селекционной службы «Краснодара»: «Смолов вписался бы в игру „Зенита“»
Сегодня, 12:40 29
Президент «Уфы»: «Нам вполне реально в ближайшие годы сыграть в еврокубках»
Сегодня, 12:12 14
Обсудить
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:41
физрук не ждет яркой атакующей игры от Ростова.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:17
Ну и ладно! Значит будет Ростов играет от обороны, как и при Бердыеве) Посмотрим насколько успешной окажется тактика Карпина.
zyxel410
zyxel410 ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:52
Jeck Denielse:
Мне кажется Карпин хороший тренер...... Отличный игрок,неординарный человек,интересный интервьюер,в меру авантюрен ,достаточно популярен и честен перед собой....... Никаких дежурных фраз и опостыливших выражений как у всех остальных шаблонных специалистов - "Мы стали семьёй а потом командой"..."Везёт сильнейшим"..."Всё достигнуто благодаря работе на тренировках"..."Шансы попасть в основу у всех равны"..."Мы не строим планов для нас каждая следующая игра важнейшая" - и прочую дежурную белиберду хоть не несёт в массы.... Сказал "Мы не МС...феерии не ждите"....как отрезал...)) Правильный чел...
Только ему надо было начинать с условного Ростова,а не со Спартака. А в целом жаль что он не остался "в телевизоре", мне так нравились матчи ,когда он комментировал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Сергей Саныч
сегодня в 15:10
Сергей Саныч:
...Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: "Таких плотников не бывает". Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. "Руки, говорит, у плотников совсем не такие". И стал совать свои руки, Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер 43-45, яловый) и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно. Старший сержант милиции КИБЯКОВ". Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет. -- Пошли, дядя Тимофей!
А при чем здесь Василий Макарович?...
Верг
Верг
сегодня в 14:24
Germann
Germann
сегодня в 13:35
Да ладно скромничать то... - пришел можно сказать испанский специалист - итальянцы прослезятся...))) Конкурировать способны - ток Палыч с Гончаренкой...)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:07
...Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: "Таких плотников
не бывает". Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное
состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать.
"Руки, говорит, у плотников совсем не такие". И стал совать свои руки, Его
еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог (размер
43-45, яловый) и произвел удар по телевизору.
Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно.
Старший сержант милиции КИБЯКОВ".
Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет.
-- Пошли, дядя Тимофей!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:01
Короче дал понять Валера, что кроме торжественного вылета в пердив от Ростова ничего ждать не стоит.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 12:53
вообще игры от Ростова ждать не стоит
311
311
сегодня в 12:41
Надо звать Фалькао, однозначно! Может быть в Ростов поедет!)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:39
Что то прям жалко стало Ростов, доведет же их до пердивничка!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:38
УДАЧИ ВАЛЕРА!!! БУДЕМ БОЛЕТЬ И ЗА ТЕБЯ. С НОВЫМ В НОВОМ!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:35
Валера, а как же 33 очка?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:29
И чем тогда тренер Карпин лучше тренера Кириченко? Интересно, а во переговоров, перед заключением контракта с "Ростовом", В.Г. то же самое сказал руководителям команды? Думаю, что нет. В противном случае последние хорошо бы подумали, прежде чем назначать Карпина гл. тренером. Ну и последнее: г-ну Карпину осталось только донести свои мысли до футболистов "Ростова", которые он вкратце излагал во время комментирования матча "Реал-Барселона", в чем я сильно сомневаюсь, - и все будет в порядке...
loko7
loko7
сегодня в 12:18
Карпин : нужно отталкиваться от реальности, поработаю до конца года, получу компенсацию, отдохну, поработаю на Матч ТВ, напишу объявление о работе в La liga, а там как пойдёт.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:13
Эх, доведёт Карпуха Ростов до пердивничка!
arzamas
arzamas
сегодня в 12:11
Карпин:
В атаке у Ростова игра была равна,
Играли в том сезоне четыре-три .....)
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь
сегодня в 11:53
значит будет всё как раньше, ФК Ростов = зона вылета или стыковые матчи...
Брулин
Брулин
сегодня в 11:52
Валера не разочаруй, удачи с Ростовом в наступающем Новом году!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:49
33 очка, даже за 10 игр, вполне результат для Валеры.
Будем в него верить!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 11:39
У Карпина все может получится если ему дадут работать и не будут мешать ...
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 11:38
Эх, Валера, Валера.....
На фига ты туда пошел то? Ростову надо в вышке остаться, а тут ты....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:38
Мне кажется Карпин хороший тренер......

Отличный игрок,неординарный человек,интересный интервьюер,в меру авантюрен ,достаточно популярен и честен перед собой.......
Никаких дежурных фраз и опостыливших выражений как у всех остальных шаблонных специалистов - "Мы стали семьёй а потом командой"..."Везёт сильнейшим"..."Всё достигнуто благодаря работе на тренировках"..."Шансы попасть в основу у всех равны"..."Мы не строим планов для нас каждая следующая игра важнейшая" - и прочую дежурную белиберду хоть не несёт в массы....

Сказал "Мы не МС...феерии не ждите"....как отрезал...))
Правильный чел...
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 11:37
Игры можно не ждать - ее и так не будет! Но все мы ждем от Валеры искрометных пресс-конференций, а также встреч с болельщиками!!!
Суеверный
Суеверный
сегодня в 11:36
Разумные слова. Карпин как тренер видимо прогрессирует. Одно бы добавил, что задачей тренера по моему скромному мнению является создание творческой атмосферы в коллективе. Ищущий да обрящет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:31
Карпин, а результат ты от команды ждешь?
Или получится, как в "Армавире" и в Испании?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:27
Тренер должен не ждать игры, а выстраивать ее.
По моему "пудель" до сих пор думает, что он на каком-то телешоу.
Dominators
Dominators
сегодня в 11:01
Если это будет ИГРА , а не пойми что , то нам похрену атакующая или оборонительная . Мы знаем , что наш состав не айс . Нужно усиление .Требуй игроков . Ставь команде игру . Ростов обязан остаться в вышке . Вот и вся концепсия и задача на оставшийся сезон .
Казанский
Казанский ответил Фан Джигурды
сегодня в 10:55
Фан Джигурды:
Мы тоже брат как Пи. Постоянно защищаем своих спартаковцев!
Угомонись,Степка,не засоряй ветку))
Фан Джигурды
Фан Джигурды ответил Казанский
сегодня в 10:54
Казанский:
Главное,что ты постоянен как число Пи)))
Мы тоже брат как Пи. Постоянно защищаем своих спартаковцев!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100