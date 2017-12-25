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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Каррера рассказал о планах «Спартака» на зимнее трансферное окно

сегодня, 08:31

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его команда нуждается в усилении, чтобы успешно выступать на трех фронтах:

«В целом составом доволен. Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее.

О чем был разговор с руководством? Это тайна, извините. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию».

Напомним, что «красно-белые» сыграют с «Атлетиком» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust ответил Аденн
сегодня в 18:39
Аденн:
бры кры вры, ты за Кокошей в ванной пригляди. что бы не спешил, или помоги ему с выбором позиции. бу-га-га
а кто такой бры кры вры? и к тому же, кокоша на распространялся на весь инет о том, что парит мужиков в бане

бугага
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Аденн
сегодня в 17:11
Аденн:
как и Марсель - ЦСКА 6 - 0. Тоже на всегда.
Титов: «Такое выкинуть из головы, по-моему, невозможно. Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7».
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:44
Но в итоге все оставил в тайне) Ладно, это его право! Можно сказать с большей долей уверенности, что нормальные футболисты в Спартак не пойдут.
parallels
parallels
сегодня в 16:33
загонят побольше зулусов в баню и проведут кастинг
turist82
turist82 ответил Красно Синий воин
сегодня в 13:36
Красно Синий воин:
0:7 уже не перепишешь, как и 1:18! а 0:4 громили вас и на "открывашке"!
Вашим в вашей конюшне в прошлом сезоне тоже насовали овса полную охапку ))
mikysss
mikysss ответил cska plus
сегодня в 13:23
cska plus:
Купят пару негров.
А в вашей конюшне негры никогда не играли??? конечно думбия лав мусса чистейшие арийцы
Аденн
Аденн ответил InKarpinWeTrust
сегодня в 13:13
InKarpinWeTrust:
Глушаков: "В бане главное – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент в правильной позиции"
бры кры вры, ты за Кокошей в ванной пригляди. что бы не спешил, или помоги ему с выбором позиции. бу-га-га
Аденн
Аденн ответил Красно Синий воин
сегодня в 13:09
Красно Синий воин:
Поздно укреплять команду! 0:7 уже не перепишешь! https://www.youtube.com/watch?v=ZcuR7Z78MX0
как и Марсель - ЦСКА 6 - 0. Тоже на всегда.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил turist82
сегодня в 12:46
turist82:
3-0 коням без единого момента с их стороны - тоже ) Просто по всем статьям уделали, без шансов для лошадок \
0:7 уже не перепишешь, как и 1:18! а 0:4 громили вас и на "открывашке"!
turist82
turist82 ответил Красно Синий воин
сегодня в 12:44
Красно Синий воин:
Поздно укреплять команду! 0:7 уже не перепишешь! https://www.youtube.com/watch?v=ZcuR7Z78MX0
3-0 коням без единого момента с их стороны - тоже ) Просто по всем статьям уделали, без шансов для лошадок \
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 12:18
Поздно укреплять команду! 0:7 уже не перепишешь!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 11:58
Каррера: "Считаю главной целью предстоящей селекции повышение уровня игры Спартака в ЛЧ! 0:7 - это не наш уровень! Нам доступны двузначные числа!"
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 11:55
Глушаков: "В бане главное – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент в правильной позиции"
cpartak60
cpartak60 ответил Т34
сегодня в 11:46
Т34:
Эх, Массимо, кони и бомжи так не любят тайн, а ты им еще одну подкинул. Это же сколько сейчас будет предположений с их стороны. Они без Спартака решат кого надо купить, и тут же тех кого сами "купят", обругают, осудят и унизят. Буйных фантазий у них не отнять.
какие фантазии?ты что????у них одно на уме 7-0!
eaguar
eaguar
сегодня в 11:33
Удачи Спартаку .
vka1970
vka1970
сегодня в 11:30
Точечные покупки, это кредо Массимо.Даже если игрок сразу не заиграл, через некоторое время всё равно выстрелит.
Как он это делает ?
Одно слово Тренер !!!
mat73
mat73
сегодня в 11:21
"Трансферы любят тишину!" - не нами придумано
proezd2
proezd2
сегодня в 10:56
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 10:55
    Это и так ясно. Половине команды за тридцать. Половина команды всего достигла. Глушакову наверно в милерово памятные таблички по машинам прикручивают: на ней скакал глушаков. Ему уже майки интересней коллекционировать. Таких на игру очень трудно мотивировать. Последние приобретения не заиграли. Промес на запад смотрит.
    ну первый раунд в уефа вы еще пободаетесь, если жирок с каникул успеете сбросить. А начнётся чемп, просядите.
    Alhunah
    Alhunah
    сегодня в 10:50
    Манэ из Ливера стащить в пару к Антохе, было бы идеально
    вованыч 80
    вованыч 80
    сегодня в 10:34
    Пару судей еще купи-ато карасев не справляется!!!
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 10:33
    Точечное усиление нужно
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:14
    всё будет хорошо!
    turist82
    turist82 ответил AmG1991
    сегодня в 10:04
    AmG1991:
    Да зачем им новые игроки?Березуцкие,Игнашеевич и т.д. будут еще десяток лет играть😂
    Угу...под конец такие уже на костылях...а Игнашевич - в инвалидной коляске...челюсть в стакане держит, но "рвется в сборную" как "незаменимый специалист". Вася березуцкий впадет в маразм старческий, забудет за какую команду играет, и забьет три мяча в свои ворота
    Аденн
    Аденн
    сегодня в 09:58
    как то скромно, вот у зениты с размахом, по 10 игруль на позицию.
    AmG1991
    AmG1991 ответил turist82
    сегодня в 09:39
    turist82:
    Завидуешь? )) У гинера то денег только на Доширак и осталось
    Да зачем им новые игроки?Березуцкие,Игнашеевич и т.д. будут еще десяток лет играть😂
    AmG1991
    AmG1991
    сегодня в 09:38
    Настроение болельщиков ЦСКА и Зенита с утра к коту под хвост.ЦСКА ждет новогодних скидок,а Зенит ищет еще и еще и еще как можно бооольше новых аргентинцев!
    time out
    time out ответил cska plus
    сегодня в 09:07
    cska plus:
    Купят пару негров.
    А Гинеру даже пара узбеков не по карману.
    turist82
    turist82 ответил cska plus
    сегодня в 08:58
    cska plus:
    Купят пару негров.
    Завидуешь? )) У гинера то денег только на Доширак и осталось
    Dominators
    Dominators
    сегодня в 08:55
    **Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию**.
    Значит никого не купят зимой , дождутся лета ...
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