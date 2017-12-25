Каррера рассказал о планах «Спартака» на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что его команда нуждается в усилении, чтобы успешно выступать на трех фронтах:

«В целом составом доволен. Перед тем как улететь в отпуск, мы говорили с руководством на тему трансферов. Надо укреплять команду, это безусловно. Чтобы успешно играть на три фронта, трансферы необходимы. Постараемся этой зимой приобрести пару футболистов, чтобы конкуренция была еще острее.

О чем был разговор с руководством? Это тайна, извините. Главное тут – избежать спешки. Нам нужен правильный игрок в правильный момент и на правильную позицию».

Напомним, что «красно-белые» сыграют с «Атлетиком» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы.