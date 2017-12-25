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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Грозный: «Семин результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить»

сегодня, 11:04

Юрий Семин помог «Локомотиву» подняться на первое место в турнирной таблице РФПЛ, хотя было время, когда его называли «сбитым летчиком» и считали, что специалист себя исчерпал. Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный не одобряет эту критику:

«За такими словами стоят некоторые некомпетентные ваши коллеги, которые или ничего не понимают в футболе, или получают заказные деньги от других, чтобы облить грязью нормальных людей. Есть чистоплотные агенты, но есть и с точностью до наоборот, которые заинтересованы, чтобы тот или иной тренер не работал в хороших командах. Не стоит даже гадать, в какой из наших стран таковых больше. Классному мастеру не нужно доказывать, что он классный мастер. Он всю жизнь картины рисовал великолепно! Сёмин очень хорошо работал и в киевском „Динамо“, большая группа игроков при нем выросла. Он всю жизнь был классным тренером и результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить. Поэтому кто говорит подобные вещи, пусть лучше теперь закроются.

Юрий Павлович со своей командой после 20 туров опережает „Зенит“, который имеет условия куда лучше. И опережает „Спартак“, который можно назвать топовой командой и которую я уважаю. Человеку спасибо стоит сказать за то, что он сделал таким интересным нынешний чемпионат России, что сейчас привычным фаворитам придется тянуться за „железнодорожниками“! Сёмину неинтересно работать за 5-8-е места. Ему нужны победы! При нем игроки растут и прогрессируют. Игорь Денисов очень здорово влился, стержневой игрок, чистит под Гаттузо, в результате чего ребятам стало легче работать на атаку. Команда очень разнопланова тактически. Когда через 10 туров Сёмин станет чемпионом, я посмотрю, как эти „специалисты“ будут разговаривать».

Напомним, что в последнем матче перед зимним перерывом «железнодорожники» обыграли «Тосно».

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 17:41
А где гений Семина был когда он работал в Мордовии которая позже покинула ПФЛ .....да и остальные клубы что он тренировал ни чем особо не отметились!!!!....хороший тренер тем и отличается что может поднять команду из низов.....а что сделал Сёмин....да ничего!!!....пришел на всё готовое!
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 17:36
Цитата: " Юрий Павлович со своей командой после 20 туров опережает „Зенит“, который имеет условия куда лучше. И опережает „Спартак“, который можно назвать топовой командой и которую я уважаю"
Все верно: Спартак-топовая команда, а 51ик просто мешок с баблом
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил MALOVAR
сегодня в 17:23
MALOVAR:
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    yrasikos22
    yrasikos22
    сегодня в 16:40
    Зенит сам себе проигрывает иза своей ежесозоной дурости,если бы этим команда не страдала,то далеко впереди вхех была бы и уже был бы чемпионами,а Семин хороший тренер но Локомотив как играл на среднем уровне так и играет,Лига Европы это показала.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Dead Morozzzz
    сегодня в 16:39
    у меня 11 лайков ,подписывайся на меня
    mugik1973
    mugik1973
    сегодня в 16:39
    Грозный наверное не знает, что в штабе у Локомотива есть бывший судья международной категории, совместно с которым Семин работает с судьями перед матчем и во время игры
    самуил кац
    самуил кац ответил Shagrath82
    сегодня в 16:31
    Shagrath82:
    червончик исключительно Зениту и ЦСКА, Спартак же обыгрывает только средние команды по вашим словам
    То, что называется " не писал давно и написал - ***но" !
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:19
    Именно так! Лучшая ответ на критику в свой адрес - единоличное первое место, которое не поддается никаким сомнениям)
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 16:00
    Ну Грозный и ляпнул Спартак топовая команда)
    Топовая команда по семь банок не прорускает)
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:46
    Если бы не Смородская Локо под руководством Сёмина не раз бы становился чемпионом. Локо это детище Сёмина, эту команду он создал практически с ноля. Желаю в этом сезоне чемпионства Локо.
    zyxel410
    zyxel410 ответил Остапчук 67
    сегодня в 15:42
    Остапчук 67:
    Еще десять туров осталось до конца чемпионата России. Да и "Зенит" сложа руки сидеть не будет, как и разбираться в средствах достижения цели. В прошлом сезоне был один "легендарный" матч (с "Уралом"), в этом может быть несколько. Предполагаю, что концовка ЧР будет очень "интересной", много увидим всякого.
    Я понимаю, что этой фишке всего два года(в отличии от десятилетней "заговор,купили"), но придумайте уже что-то новое. В прошлом году,после зимнего переыва, болельщики СМ весь форум залили слезами что вот в следующем матче их точно засудят, не засудили.В позапрошлом этим занимался Ростов и эти прошли нормально.
    Спасибо , что хоть не болельщики Локо этим занимаются. По-крайней мере не массово.
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответил kolpankolpan
    сегодня в 15:31
    kolpankolpan:
    Если за Зенит челюсть болит, не трудно представить как разрывается за спартак семь раз.
    Предыдущий Зенитовский оратор почему-то не ответил на мой вопрос, поэтому обращаюсь к вам:

    В последние два года не хватает времени на просмотр Лиги Чемпионов.

    Как там выступает Зенит?
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил самуил кац
    сегодня в 15:30
    самуил кац:
    В Ливерпуле особенно. Поэтому ограничились семерочкой, хотя легко могли отгрузить червончик .
    червончик исключительно Зениту и ЦСКА, Спартак же обыгрывает только средние команды по вашим словам
    Dead Morozzzz
    Dead Morozzzz ответил MALOVAR
    сегодня в 15:21
    MALOVAR:
    Все уважают Спартак ,даже за границей
    Ты ничего не попутал? Трясешь тут красными тряпками! )))))))))
    Женя Вафельников
    Женя Вафельников
    сегодня в 14:43
      kolpankolpan
      kolpankolpan ответил Мельгарехо
      сегодня в 14:37
      Мельгарехо:
      зениту в Питеру 3 раза рот закрыл, поди до сих пор челюсть болит.
      Если за Зенит челюсть болит, не трудно представить как разрывается за спартак семь раз.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 14:35
      Семин доказал , что "бабища" не только на корабле лишняя, но и на паровозе - балласт!!!
      Суеверный
      Суеверный ответил kolpankolpan
      сегодня в 13:53
      kolpankolpan:
      Собрались алкаши у пивточки-я тя уважаю, я тя уважаю я тя не уважаю но ваше никто, но все же уважаю хорошее пивко.
      Трезвенник? А что в футболе делать тогда?
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 13:36
      Еще десять туров осталось до конца чемпионата России.
      Да и "Зенит" сложа руки сидеть не будет, как и разбираться в средствах достижения цели.
      В прошлом сезоне был один "легендарный" матч (с "Уралом"), в этом может быть несколько.
      Предполагаю, что концовка ЧР будет очень "интересной", много увидим всякого.
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 13:33
      "Денисов чистит под Гаттузо"...а дзюба чистит сапоги...
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      сегодня в 13:20
      Сколько знаю Грозного всегда знатным подпевалой был.
      Даже лезгинку исполнял лишь бы в масть кому-то.
      за
      за
      сегодня в 13:15
      "Когда через 10 туров Сёмин станет чемпионом, я посмотрю, как эти „специалисты“ будут разговаривать."

      Да так же как и в прошлом сезоне, когда Спартак стал чемпионом. Они будут вещать, что это не Локомотив силен, а соперники слабы. )))
      борька
      борька
      сегодня в 13:10
      Палыч, чемпион!
      kovalev-barin
      kovalev-barin ответил самуил кац
      сегодня в 13:06
      самуил кац:
      В Ливерпуле особенно. Поэтому ограничились семерочкой, хотя легко могли отгрузить червончик .
      Два года было мало времени смотреть Лигу Чемпионов...

      Поэтому не знаю: как там Зенит играет?
      Мельгарехо
      Мельгарехо
      сегодня в 12:54
      зениту в Питеру 3 раза рот закрыл, поди до сих пор челюсть болит.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 12:53
      Всё правильно сказал Грозный, только в одном ошибся про топовость спартака.
      Суеверный
      Суеверный
      сегодня в 12:53
      Палычу "респект" и "уважуха". Жаль только, что самые плодотворные годы жизни из-за вздорной дамы не мог быть в Локо. А гонка еще не закончилась. В конце весны - начале лета все узнают. Но всех благ великому тренеру. И всех удач.
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 12:52
      Палычу РЕСПЕКТ!!!
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 12:45
      Ваське Уткину рот ничем не закрыть - он все сжирает. Станет Палыч чемпионом,, все равно какую нибудь гадость скажет. Хотя мне приятно было слушать Ваську на Спорт-ФМ неделю назад, про вопрос о Локо и Семине он сказал "давайте не будем" и язык в задницу себе засунул.
      самуил кац
      самуил кац ответил Jeck Denielse
      сегодня в 12:41
      Jeck Denielse:
      А никто Палыча и не чернил........кроме его руководства))))
      А свиньи ? Про свиней забыл ?
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