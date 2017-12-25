Грозный: «Семин результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить»

Юрий Семин помог «Локомотиву» подняться на первое место в турнирной таблице РФПЛ, хотя было время, когда его называли «сбитым летчиком» и считали, что специалист себя исчерпал. Заслуженный тренер Украины и России Вячеслав Грозный не одобряет эту критику:

«За такими словами стоят некоторые некомпетентные ваши коллеги, которые или ничего не понимают в футболе, или получают заказные деньги от других, чтобы облить грязью нормальных людей. Есть чистоплотные агенты, но есть и с точностью до наоборот, которые заинтересованы, чтобы тот или иной тренер не работал в хороших командах. Не стоит даже гадать, в какой из наших стран таковых больше. Классному мастеру не нужно доказывать, что он классный мастер. Он всю жизнь картины рисовал великолепно! Сёмин очень хорошо работал и в киевском „Динамо“, большая группа игроков при нем выросла. Он всю жизнь был классным тренером и результатами закрывает рот тем, кто просто так привык людей чернить. Поэтому кто говорит подобные вещи, пусть лучше теперь закроются.

Юрий Павлович со своей командой после 20 туров опережает „Зенит“, который имеет условия куда лучше. И опережает „Спартак“, который можно назвать топовой командой и которую я уважаю. Человеку спасибо стоит сказать за то, что он сделал таким интересным нынешний чемпионат России, что сейчас привычным фаворитам придется тянуться за „железнодорожниками“! Сёмину неинтересно работать за 5-8-е места. Ему нужны победы! При нем игроки растут и прогрессируют. Игорь Денисов очень здорово влился, стержневой игрок, чистит под Гаттузо, в результате чего ребятам стало легче работать на атаку. Команда очень разнопланова тактически. Когда через 10 туров Сёмин станет чемпионом, я посмотрю, как эти „специалисты“ будут разговаривать».

Напомним, что в последнем матче перед зимним перерывом «железнодорожники» обыграли «Тосно».