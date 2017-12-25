Президент «Уфы»: «Нам вполне реально в ближайшие годы сыграть в еврокубках»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Турция. Супер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
  • Главные новости
  • Все новости
17:48
СМИ узнали, что Мутко останется президентом РФС28
17:47
Журналист BBC: «Конте покинет „Челси“ летом»10
17:13
«Шеффилд Уэнсдей» хочет пригласить наставника «Шахтера» на пост главного тренера3
13:35
Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ22
11:55
Фалькао и Месси догнали Левандовски в гонке за «Золотую бутсу»42
18:34
Наби Кейта хочет перейти в «Ливерпуль» в январе0
18:33
«Атлетико» 31 декабря представит Диего Косту и Витоло2
18:20
Салах: «Хочу что-нибудь выиграть с „Ливерпулем“»4
18:08
Насри покинет «Антальяспор»1
17:55
Эбуэ получил предложение от «Галатасарая»9
17:44
Адвокат возглавил роттердамскую «Спарту»1
17:35
Марлос - игрок года в УПЛ по версии капитанов команд0
17:27
Канчельскис: «При встрече с Фергюсоном послал его по известному адресу»5
17:23
Джордж Веа: «Венгер всегда говорил мне, что я могу стать одним из лучших игроков в мире»1
17:17
Сборные Ирана, Египта и Дании могут базироваться в Уфе во время ЧМ-20185
17:02
«Спартак» заключил новое спонсорское соглашение41
16:53
Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку12
16:16
Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»43
15:59
Форвард «Эвертона» выбыл до конца сезона и рискует пропустить ЧМ-20183
15:42
Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»25
15:28
Бывший игрок «Динамо» покинул «Олимпиец»4
14:59
Джанаев и Бауэр — игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков11
14:46
«Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Мхитаряна20
14:32
Форвард «Крыльев Советов» перейдет в «Ротор»3
14:17
Соперник «Зенита» в Лиге Европы согласился продать забивного форварда21

Президент «Уфы»: «Нам вполне реально в ближайшие годы сыграть в еврокубках»

сегодня, 12:12

Владелец «Уфы» Марат Магадеев весьма амбициозно смотрит на будущее клуба:

«Мы знаем, чего нам не хватает. Буквально недавно встречались с главой республики Рустэмом Закиевичем Хамитовым, обсуждали спортивные результаты. Горды, что нам удалось сделать, в том числе и в футболе. Обсуждали итоги и задачи – к чему и как мы пойдём. Он и по духу, и по биографии спортивный человек, отслеживает всё. Мы обсудили, что при выполнении определённых условий вполне реально в ближайшие годы сыграть и в еврокубках, почему бы нет. Тем более что республика не избалована такими спортивными событиями».

Напомним, что после поражения от «Ростова» в 20-м туре РФПЛ уфимцы занимают шестое место в турнирной таблице. От пятого места, позволяющего выступить в Лиге Европы, команду отделяет 8 очков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Будогосский не ожидает, что Мутко уйдет в отставку
Сегодня, 16:53 12
Пятницкий: «Последние игры показали, что „Спартак“ сейчас сильнее всех»
Сегодня, 16:16 43
Колосков: «Предпосылок к отставке Мутко нет»
Сегодня, 15:42 25
Вратарь «Локомотива» рассказал о том, как живет ПФЛ
Сегодня, 13:35 22
Глава селекционной службы «Краснодара»: «Смолов вписался бы в игру „Зенита“»
Сегодня, 12:40 29
Тренер вратарей «Урала»: «Привез с собой из Бундеслиги немало идей»
Сегодня, 11:31 5
Обсудить
Все комментарии
Baklan-птица гордая
Baklan-птица гордая
сегодня в 18:40
...следующий сезон
1 Спартак
2 Краснодар
3 Локомотив
4 Ростов
5 Уфа
...всё просто ! ...играйте в европе !
Знатог
Знатог
сегодня в 16:50
Товагихи, надо ухиливаться.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:13
Я думаю это будет трудно сделать
mat73
mat73
сегодня в 15:07
Все еще раз внимательно посмотрите на мою аватарку! Скоро она станет реальностью!
)))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:52
Маловероятно
drug01
drug01
сегодня в 13:34
Только были бы постоянно финансы
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:22
Следующий чемпионат будет интересным основания так думать есть. Многое будет зависеть от ЧМ, если сборная влетит, то командам, которые представляли своих игроков в сборной будет очень тяжело. Тут и психология, физическое, моральное состояние футболистов, поэтому у других клубов будет шанс выстрелить в чемпионате.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:06
Разве что с 6-го места.
cska plus
cska plus
сегодня в 12:47
Круто.
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 12:29
Какие еврокубки если на стадион в Уфе максимум 7 тысяч ходят? И то летом
DVOK68
DVOK68
сегодня в 12:27
Слова приятные для болельщиков Уфы
Germann
Germann
сегодня в 12:22
Ну если Уфа окажется в Еврокубках - то РФПЛ можно будет поздравить с - готовым, новым, высококлассным - тренером...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:20
Зачем вам это? Пока не по сеньке шапка. Вы ещё автобус не всегда правильно выстраиваите. Играть в европе не раз, а постоянно. Это даже у краснодара не получается. А у спартака вообще раз в три-пять лет. При этом каждый год в пятёрке за призовые места рубиться в рфпл. Тут разговора с Рустэмом Закиевичем маловато будет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:15
ТОЛЬКО ВАС ТАМ НЕ ХВАТАЛО
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100