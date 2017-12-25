Президент «Уфы»: «Нам вполне реально в ближайшие годы сыграть в еврокубках»

Владелец «Уфы» Марат Магадеев весьма амбициозно смотрит на будущее клуба:

«Мы знаем, чего нам не хватает. Буквально недавно встречались с главой республики Рустэмом Закиевичем Хамитовым, обсуждали спортивные результаты. Горды, что нам удалось сделать, в том числе и в футболе. Обсуждали итоги и задачи – к чему и как мы пойдём. Он и по духу, и по биографии спортивный человек, отслеживает всё. Мы обсудили, что при выполнении определённых условий вполне реально в ближайшие годы сыграть и в еврокубках, почему бы нет. Тем более что республика не избалована такими спортивными событиями».

Напомним, что после поражения от «Ростова» в 20-м туре РФПЛ уфимцы занимают шестое место в турнирной таблице. От пятого места, позволяющего выступить в Лиге Европы, команду отделяет 8 очков.