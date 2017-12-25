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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Канчельскис: «При встрече с Фергюсоном послал его по известному адресу»

сегодня, 17:27

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как над ним подшутили его партнеры по команде, когда он только перебрался на «Олд Траффорд».

«Надо мной подшутили партнеры, как только я пришел в клуб. В общем, это такая достаточно распространенная забава для тех, кто приходит в команду, но не знает местного языка. Ребята мне сообщили, что сейчас войдет в раздевалку Алекс Фергюсон и спросит меня: „Хау а ю?“ или что-то в таком духе. А я ему должен ответить – и сказали фразу, смысла которой я, разумеется, не понял, но думал, что это что-то типа „Спасибо, все хорошо“. Я так и сделал, но оказалось, что я его послал по известному адресу. К счастью, Фергюсон за годы работы к таким шуткам команды привык и не обращал на них внимания.

У нас в России, кстати, точно такая же история. Как только приезжает иностранец, то местные первым делом после „привет“ и „пока“ учат крепкому словцу. Когда играл в подмосковном „Сатурне“, мы над бразильцами так издевались. Идите, говорим, к милиционеру или секьюрити и пошлите его ко всем матерям. Они идут и думают, что спрашивают „как дела“, а на самом деле... Мда. Но было весело!»

Ранее Канчельскис сравнил Фергюсона с доном Корлеоне.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:23
Какое-то спартаковское чувство юмора, честное слово. Даже странно, что Андрей там не играл.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:21
у милиционеров плохое чувство юмора ХD
Alex-96
Alex-96
сегодня в 18:21
Помолчи за умного сойдешь - это про Канчельскиса. Этим интервью он показал что стоит на одном уровне с бразильцами у которых два класса церковно-приходской школы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:09
Канчельскис:
"Когда играл в подмосковном „Сатурне“, мы над бразильцами так издевались. Идите, говорим, к милиционеру или секьюрити и пошлите его ко всем матерям."
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Глупость сделать не трудно, а в футбол не пытались играть?
ziborock
ziborock
сегодня в 17:47
Канчельскис: Ху а ю?
- Май нэйм ис Стас Михайлов)))
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