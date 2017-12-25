Канчельскис: «При встрече с Фергюсоном послал его по известному адресу»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как над ним подшутили его партнеры по команде, когда он только перебрался на «Олд Траффорд».

«Надо мной подшутили партнеры, как только я пришел в клуб. В общем, это такая достаточно распространенная забава для тех, кто приходит в команду, но не знает местного языка. Ребята мне сообщили, что сейчас войдет в раздевалку Алекс Фергюсон и спросит меня: „Хау а ю?“ или что-то в таком духе. А я ему должен ответить – и сказали фразу, смысла которой я, разумеется, не понял, но думал, что это что-то типа „Спасибо, все хорошо“. Я так и сделал, но оказалось, что я его послал по известному адресу. К счастью, Фергюсон за годы работы к таким шуткам команды привык и не обращал на них внимания.

У нас в России, кстати, точно такая же история. Как только приезжает иностранец, то местные первым делом после „привет“ и „пока“ учат крепкому словцу. Когда играл в подмосковном „Сатурне“, мы над бразильцами так издевались. Идите, говорим, к милиционеру или секьюрити и пошлите его ко всем матерям. Они идут и думают, что спрашивают „как дела“, а на самом деле... Мда. Но было весело!»

Ранее Канчельскис сравнил Фергюсона с доном Корлеоне.